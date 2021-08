500 koodin luku alle 10 sekunnissa

Automaatioyritys SICKin markkinoille tuoma laite tehostaa esimerkiksi vanhentuneiden lääkkeiden massapoistoja lääkevarmennusjärjestelmän tietokannasta. Laite pystyy lukemaan kerralla jopa 500 lääkepakkauksen koodia ja lähettämään nämä kaikki kerralla lääkevarmennusjärjestelmän tietokantaan.

Vaikka määräysten mukaan tukkuliikkeille riittää yleensä yhden koodin varmistaminen erästä, laajempi tarkastaminen on välillä tarpeen. Esimerkiksi markkinoiltapoiston, hävittämisen tai takaisinvedon yhteydessä on tarve lukea kaikki yksilölliset tunnisteet ja tehdä kaikille oikea toimenpide myös lääkevarmennusjärjestelmän tietokantaan.

SICKin uudella laitteella tämä sujuu todella nopeasti. Koodien lukeminen paketeista vie noin 4 sekuntia. Koodien lukemisen jälkeen käyttäjän tehtäväksi jää varmistaa, että luettujen koodien lukumäärä vastaa lukualueelle asetettujen pakkausten lukumäärä. Tilatiedon muutos tai koodien varmistaminen tapahtuu yhdellä napin painalluksella ja vie aikaa pari sekuntia.

SICK toimittaa laitteen käyttöönotettuna. Huomioitavaa on myös se, että sisäisiin tietojärjestelmiin ei tarvita muutoksia. Laite lukee koodit ja viestii ne tietokantaan. Laitteessa on sisäänrakennettuna tuki yleisimmille palveluntarjoajille eli Arvatolle, medAspikselle ja metaCarpille. Koodien lukuvaiheessa ei tarvitse jäädä odottamaan vastausta EU:n laajuisesta tietokannasta. Heti kun koodit on luettu ja välitetty eteenpäin, on laite valmiina seuraavaan luentaan.