Suunnittele IoT-laitteesi verkossa

Renesas on laajentanut suosittua pilvipohjaista Lab on the Cloud -ympäristöään yksinkertaistaakseen IoT-laitteiden määritys- ja testausprosessia sekä nopeuttaakseen tuotteiden markkinoille tuomista. ”Labrassa” on paranneltu käyttöliittymää ja lisätty uusia suunnitteluparametreja.

Lab on the Cloud -palvelun avulla asiakkaat voivat etäkäyttää, konfiguroida, testata, valvoa ja mitata Renesas-ratkaisuja 24/7-periaatteella toimivassa, pilveen yhdistetyssä laboratoriossa. Se sisältää suosittujen laitteiden arviointikortteja, Renesasin todistettuja konsepteja (proof of concepts) ja muita Renesasin kumppaneiden ratkaisuja. Käyttäjät voivat käyttää laboratoriota kätevän PC-pohjaisen graafisen käyttöliittymän kautta, jonka avulla he voivat heti aloittaa mallien konfiguroinnin ja testaamisen ilman fyysistä korttia.

Uusi käyttöliittymä tuo käyttöön uusia parametreja ohjaukseen ja lisätuloksia seurantaan. Ergonominen laboratorioasettelu, edistyneet ominaisuudet ja intuitiivinen käyttöliittymä helpottavat käyttäjien navigointia ympäristössä. Esimerkiksi keskitetty live-kamerasyöte antaa käyttäjille suoran näkymän laboratorion asetuksista ja tuloksista.

Renesas lisäsi myös useita uusia vaihtoehtoja komponenteille, kuten Femtoclock2 -käyttöpisteen ajoituslaitteet. Tämä on pienin ja vähävirtaisin alle <100 femtosekunnin kellosignaalin generoinnin ratkaisu. Lisäksi Renesas lisäsi useita uusia osia Lab on the Cloud -sarjaan, mukaan lukien ajoitus, virtalähde, puheentunnistus ja -hallinta, terveydenhuolto, turvallisuus ja valvonta, teollinen viestintä sekä IEEE 1588/5G -laskenta ja -viestintä.

Renesas on myös tuonut 14 suosittua evaluointikorttia Lab on the Cloud -ympäristöön. Kaikkiaan kortteja eri sovelluksiin on nyt 23 kappaletta.

Uudet kehityskortit ovat:

Energiatehokas IoT-akkujärjestelmä

Teollinen CAN-anturiverkko

Puheentunnistusratkaisut

Kapasitiivinen nestetason ilmaisin

Monikäyttöinen ilmanlaadun anturiratkaisu

Erittäin vähän virtaa käyttävä puheentunnistus (RE01) IoT-reunalaitteisiin

FemtoClock2 -arviointisarja

Valvontakamera CMOS-kennolla

IEEE 1588 -ratkaisu

Kotitalouksien savunilmaisin

Yksinkertaistettu kontaktiton lämpömittari

80V buck-ohjauksen evaluointiokortti

Superkondensaattoripohjainen varavirtalähde

Joustava MCU-pohjainen 6-kanavainen tehosekvensseri

Lisätietoja Lab on the Cloudista löytyy Renesasin sivuilta.