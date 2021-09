Suomalainen robottiautotekniikka suuntaa nyt Sveitsiin

Suomalainen Sensible 4 ja sveitsiläinen Swiss Transit Lab aloittavat pitkän robottiautopilotin Sveitsissä. Ajoneuvona toimii SAE-määritysten mukaisen 4-tason itseajava sähköinen minibussi. Ajoneuvoa ja ohjelmistoa esitellään tänään ja huomenna Schaffhausenissa järjestettävässä Swiss National Public Transportation Associationin VÖV-tapahtumassa.

Kestävien liikkumispalvelujen kysynnän kasvaessa suomalainen Sensible 4 tuo jaetun, autonomisen ajoneuvon ensimmäistä kertaa Sveitsiin. Maailman parhaaksi itseajavien autojen startupiksi valitun yrityksen täysin sähkökäyttöinen ajoneuvo toimii noin kahden vuoden ajan osana Schaffhausenin kaupungin joukkoliikennettä.

- Sensible 4 haluaa muuttaa ihmisten liikkumistottumuksia. Yhteiskäyttöinen, sähköinen ja itsestään ajava ajoneuvo tarjoaa uudenlaisen liikkumistavan. Sen avulla matkustajat pääsevät mukavasti, kestävästi ja turvallisesti paikasta toiseen, sanoo Sensible 4:n toimitusjohtaja Harri Santamala.

Sensible 4:n ja Swiss Transit Lab:n (STL) yhteistyöprojekti on Sensible 4:n ensimmäinen Keski-Euroopan julkinen projekti. Testin jälkeen ajoneuvo liikennöi kaupungin keskustan ja läheisen vanhan terästehtaan alueelle perustettavan uuden asuinalueen välisessä yhdysliikenteessä.

Itsestään ajavan joukkoliikennepalvelun perustaminen Schaffhauseniin on luonnollinen osa Sveitsin joukkoliikenteen pitkän aikavälin kehitystä. Schaffhausen on eloisa pieni kaupunki, jossa sääolosuhteet vaihtelevat, maasto on mäkistä ja keskiaikaisen kaupungin keskustan kadut ahtaita. Näin se on erityisen mielenkiintoinen autonomisen ajoneuvon kehittäjän näkökulmasta.

Sensible 4:n ajoneuvoilla on jo ajettu osana julkista liikennettä kaikissa pohjolan sääolosuhteissa, sekä Suomessa että Norjassa. Suomessa autonomiset ajoneuvot ovat osallistuneet EU-vetoiseen FABULOS-projektiin Helsingissä keväällä 2020. Oslon seudulla automatisoidut Toyotan Proace-malliset ajoneuvot ovat norjalaisen liikennöitsijä Ruterin toimesta kuljettaneet vuoden alulta saakka paikallisia asukkaita. Alkuvuodesta 2022 alkaa uusi parin kuukauden pilotti Tampereella syöttöliikenteenä tuoreelle ratikkalinjalle, pilotti on osa EU-rahoitteista SHOW-projektia. Pilottien lisäksi Sensible 4:n ohjelmistoa on testattu Lapin talviolosuhteissa useita kertoja.