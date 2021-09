Etäisyydenmittaus laajenee uusille alueille

STMicroelectronics on julkistanut ensimmäisen signaalin lentoaikaa mittaavan ToF-anturin, joka tunnistaa jopa 64 vyöhykettä 8 x 8 matriisin ansiosta. Uusi FlightSense-anturi tuo kehittyneen etäisyydenmittaamisen ja -määrittämisen kuluttaja- ja teollisuuslaitteisiin.

VL53L5CX-anturi tarjoaa jopa 64 tunnistusvyöhykettä, joissa on monen kohteen tunnistus, etäisyyden mittaus jopa neljä metriä kullakin vyöhykkeellä ja laaja neliönmuotoinen näkökenttä, jonka kulma on 63 astetta. Anturi soveltuu eleiden tunnistamiseen, tilojen 3D-kartoitukseen robotteja varten ja esimerkiksi nesteen tason valvontaan monenlaisissa sovelluksissa.

Tukeen eleiden tunnistusta ja automaattista ihmisen läsnäolon tunnistusta VL53L5CX mahdollistaa turvallisen, kosketuksettoman käytön ja merkittävän virransäästön, kun sitä käytetään itsepalvelupäätteiden sekä kulutustavaroiden ja kodinkoneiden herättämiseen. ST:n kehittämä histogrammin prosessoinnilla peitelasin aiheuttavat signaalin ylikuulumiset pienenevät selvästi, joten anturi voidaan helposti integroida ja piilottaa erityyppisten etupaneelien taakse.

Tunnistusryhmien lukumäärä on ohjelmoitavissa, ja anturi voi tuottaa jopa 60 kuvaa sekunnissa 16-vyöhykkeisessä (4 × 4) tilassa. VL53L5CX sisältää vähävirtaisen mikro-ohjaimen ja se pystyy toimimaan itsenäisesti virransäästösovelluksissa. Anturi on pakattu 6,4 x 3,0 x 1,5 millimetrin moduuliin, joka pitää sisällään infrapunalähettimen ja -vastaanottimen, jossa on sulautetut diodit (SPAD, Single-Photon Avalanche Diode) ja histogrammiin perustuva ToF-prosessori.

ST tarjoaa laitekehitykseen työkaluja sekä kehityskortteja, jotka on suunniteltu helposti integroitaviksi suurempiin prototyyppijärjestelmiin.