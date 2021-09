Kun tuleva robottiautosi ajaa latausasemalle, sen täytyy pystyä itsenäisesti latautumaan. Siemens on jo esitellyt tällaista visiota Münchenin IAA Mobility -messuilla. Automaattinen latauslaitteisto latasi messuilla 300 kilowatin teholla.

Münchenissä esiteltiin koko viime viikon ajan autoteknologian uutuuksia IAA Mobility -messuilla. Kiinalainen Huawei esitteli tapahtumassa tuulilasinäytön, johon voidaan heijastaa monenlaisia keinotodellisuutta hyödyntäviä sisältöjä ajoinformaatiosta elokuviin.

Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla älylaitteisiin kohdistui 1,5 miljardia hyökkäystä. Tietoturvayhtiö Kasperskyn mukaan IoT-laitteisiin kohdistuneiden hyökkäysten määrä kasvoi yli sata prosenttia vuoden 2021 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana.

Open RAN on mobiiliverkkojen konsepti, jossa operaattori voi rakentaa verkkonsa avoimesta eri valmistajien laitteilla ja komponenteilla. Saksalainen 1&1 on ensimmäinen, joka aikoo rakentaa Eurooppaan avoimen 5G-verkon, mutta tällä hetkellä tekniikan tulevaisuuden yllä on monia pilviä.

Maailman suurin yhteistyörobottien eli cobottien valmistaja Universal Robots lanseeraa yhteistyörobotiikan opetuspaketin suomalaisille teknillisille- ja muille oppilaitokselle. Koulutus tähtää niin opettajille kuin oppilaillekin annettavaan sertifikaattiin. Tanskalaisen Universal Robotsin lanseeraama koulutuspaketti kokoaa yhteen useita elementtejä, jotka tekevät robottiteknologian opetuksesta järjestelmällisempää ja helpompaa.

Langattomien lähiverkkojen kehityksessä seuraava iso askel on siirtyminen 6 gigahertsin alueelle, jossa on paljon käytettävissä olevaa kaistaa. Ensimmäiset askeleet on jo otettu Yhdysvalloissa, mutta Eurooppa tulee perässä. WiFi 6E tuo uudet nopeudet myös eurooppalaisten käyttöön jo ensi vuonna.

Japanilainen HIOKI on tuonut markkinoille akkutesterin, joka auttaa erityisesti UPS-järjestelmien akustojen testaamisessa. BT3554-50 -testeri opastaa testaajaa puheella ja osaa lähettää kaikki testitulokset kännykkään Bluetooth-yhteyden kautta. Testeri mittaa akun sisäisen resistanssin, jonka perusteella voidaan määritellä akun todellinen kunto.

Dell Technologies on julkistanut tämän vuoden Global Data Protection Index -raporttinsa ja sen mukaan tietoturvan tila on heikko. 82 prosenttia IT-päätöksentekijöistä on huolissaan siitä, että nykyiset tietosuojaratkaisut eivät vastaa kaikkiin liiketoiminnan tuleviin haasteisiin. 62 prosenttia pelkää, että nykyiset tietosuojatoimenpiteet eivät ehkä riitä kyberuhkien torjumiseen.

Samsungin uudet taivuteltavat puhelimet ovat nyt olleet testikäytössä pari viikkoa. Uutuuksista Flip3 vaikuttaa laitteelta, joka voi tehdä taivuteltavista valtavirtaa. Laitteista on nyt esitelty purkuanalyysejä ja niiden perusteella Samsung on ratkaissut vesitiiviyden elegantilla tavalla.

IBM on esitellyt uuden, erityisesti hybridipilvityökuormille suunnitellun E1080-palvelimen. Testeissä palvelin on jo kirjannut monia uusia ennätyksiä. Sen suorituskyky perustuu vuosi sitten julkistettuun, 7 nanometrin prosessissa valmistettavaan POWER 10 -prosessoriin.