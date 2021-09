Audin e-tron taisi olla ensimmäinen sarjatuotantoauto, jossa sivupeilit oli korvattu kameroilla. Tai virtuaalisilla peileillä, kuten Audi tekniikkaa kuvailee. Nyt autonvalmistajat haluavat sivupeilien tilalle yhä tarkempia kameroita. He puhuvat jo 60 kertaa sekunnissa päivittyvästä 1080p-kuvasta.

IoT-operaattorit haluavat laitteita, jotkakantavat pitkälle, tulevat toimeen pitkään paristovirralla ja ovat 100-prosenttisesti suojattuja, jotta sensitiivinen data pysyy oikeissa käsissä. Silicon Labs vastaa toiveisiin uusilla Secure Vault -sarjan järjestelmäpiireillä.

Jo useamman vuoden ajan autojen suunnittelussa on puhuttu sivupeilien korvaamisesta kameroilla. Tällaisia malleja on jo työn alla ja nyt Renesas on esitellyt yhdessä kameravalmistaja Omnivision Technologiesin kanssa alustaa, jolla sivupeilit voidaan tulevaisuudessa siirtää museoon.

Schneider Electric on esitellyt konttiin ahdetun datakeskuksen, jota se kehuu maailman ensimmäiseksi nestejäähdytteiseksi, liikuteltavaksi datakeskukseksi. Esiasennetussa modulaarisessa datakeskuskontissa on Avnetin integroima ja Iceotopen kehittämä jäähdytysratkaisu, jossa palvelimet ovat upotettu jäähdytysnesteeseen.

Tietoturvayhtiö Trend Micro julkaisee tänään vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon tietoturvaraportin. Attacks from All Angles -raportista käy ilmi, että yhtiön työkaluilla on pysäytetty alkuvuonna 40,9 miljardia sähköpostiuhkaa, vaarallista tiedostoa ja tietojenkalasteluun liittyvää linkkiä.

Xiaomi järjestää huomenna uusien tuotteiden julkistustilaisuuden, mutta jo tänään toiseksi suurin älypuhelimien valmistaja yllätti esittelemällä älylasit. Laite perustuu mikroledinäyttöön ja painaa vain 51 grammaa. Myyntiin yhtiö ei lasejaan vielä luvannut, vaan kyse on tulevaisuuden konseptista.

Eri tallennustekniikoista NAND-flash on ylivoimaisen suosittu. Tänä vuonna NAND-piirejä myydään markkinoille lähes miljoonan petatavun verran. DRAM on selkeä kakkonen, mutta usean analyytikon mukaan Intelin kehittämä Optane eli XPoint-muisti voisi ohittaa DRAM-piirit toimitusmäärissä vuoteen 2030 mennessä.

Ericsson on päättänyt sulkea tutkimuskeskuksen Kiinan Nanjingissa. Yhtiö on korostanut Mobile World Livelle, ettei päätös liity yhtiön vaikeuksiin Kiinan mobiiliverkkojen markkinoilla. Työntekijöille etsitään uusia paikkoja TietoEvryn Kiinan organisaatiosta.

Aina välillä älypuhelimessa ja tabletissa olisi käyttöä oikealle, fyysiselle näppäimistölle. Huawei on saanut tavaramerkin Glide-merkkiselle näppäimistölleen. Asiasta kertoo hollantilainen LetsGoDigital-sivusto.

Tietoturvayhtiö Check Pointin tutkijat kertovat, että maailman yleisin haittaohjelma on nyt tietovaras Formbook. Qbot-pankkitroijalainen putosi kärkikymmeniköstä. Suomen ykkönen, kiristyshaittaohjelma Mailto, leviää roskapostien välityksellä.