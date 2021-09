Suomessa on etenemässä testivaiheeseen maailmanlaajuisesti uraauurtava autonomisen junan kehityshanke. Suomalaisen Proxionin vetämässä hankkeessa autonomisen junan pilotointi aloitetaan jo tämän vuoden loppupuolella. Näillä näkymin junaa päästään operoimaan vuonna 2023.

USB lienee tutuin tämän hetken liitäntä kuluttajalaitteissa. Sen 4.0-standardi hyväksyttiin jo kaksi vuotta sitten, mutta tekniikkaa tukevia laitteita on ollut markkinoilla hyvin vähän. VIA Labs on nyt esitellyt ohjainpiirin, joka muuttaa tilanteen.

Neljäs teollinen vallankumous muuttaa tapaamme luoda tuotteita tuotanto- ja prosessitilojemme digitalisoinnin ansiosta. Vallankumouksen keskiössä on aikasensitiivinen, teollinen Ethernet.

Pickering Interfaces tunnetaan johtavana modulaaristen signaalinkytkentä- ja simulaatioratkaisujen toimittajana PCI-, LXI- ja PXI-standardeihin. Nyt yhtiö on esitellyt kaksi uutta 5 ampeerin tehoreleiden moduuliperhettä. Kilpailijoihin verrattuna moduulit tuovat kaksinkertaisen määrän kanavia testaajan käyttöön.

Kaikki internetin kautta kulkeva data voi muuttua matkan varrella kohdatusta kohinasta, kuten mikroaalto- tai Bluetooth -laitteen sähkömagneettisista häiriöistä. Tähän asti dekoodaus on vaatinut erillispiirejä, mutta nyt Massachusetts Institute of Technologyssa on kehitetty piiri, joka osaa dekoodata kaiken verkossa lähetetyn datan.

Sveitsiläinen u-blox on esitellyt uuden GNNS-piirien ja -moduulien evaluointityökalun. U-center-2 mahdollistaa kaikkien kymmenen polven M10-paikannuspiirien ja -moduulien määrittämisen, niiden suorituskyvyn arvioinnin, ohjelmiston laadun parantamisen ja suorituskyvyn parantamisen Windows-tietokoneilla.

Suomen viranomaisverkkoja operoiva Erillisverkot on julkistanut ensimmäinen teknologian trendeihin keskittyvän katsauksensa. Sen mukaan %G avaa monia uusia mahdollisuuksia viranomaisverkoille, mutta toisaalta julkinen pilvi on haaste. Viranomaisdata tallentuukin nyt omaan turvattuun pilvipalveluunsa.

Check Pointin tietoturvatutkijat ovat seuranneet koronaan liittyvien kauppapaikkojen kehittymistä darknetissä jo pitkään. Väärennettyjä todistuksia on nyt myynnissä useimpiin maihin, myös Suomeen. Suomalaisen koronatodistuksen hinta on Check Pointin tietojen mukaan 150 euroa. Vielä elokuussa väärennöksiä tarjoavia myyjiä oli Telegramissa noin tuhat, kun nyt kauppapaikkoja on noin 10 000.

Kiinalainen Xiaomi esitteli eilen uudet 11T- ja 11T Pro -huippumallit sekä edullisemman 11 LIte 5G NE -puhelimen. Erityisesti huippumalli 11T Pro osoittaa, että valmistaja haluaa tosissaan älypuhelinmarkkinoiden ykköseksi.

Autoja on pitkään kutsuttu tietokoneiksi pyörillä. Tesla aloitti trendin syöttämällä ohjelmistopäivityksiä autoihinsa verkon yli. Nyt Volkswagen tekee saman. Sen sähköautojen ID-mallisto saa jatkossa automaattisesti parannuksia ja uusia ominaisuuksia mobiiliverkon kautta.