Jos robottiauto pärjää täällä, se pärjää kaikkialla

Robottiautoja voidaan hyvin ajattaa Arizonan ikuisessa auringonpaisteessa, mutta todellinen testi niille on ajaminen lumituiskussa ja myräkässä. Nyt suomalaisen Sensible 4:n automatisoima Toyota Proace aloittaa liikennöinnin osana julkista liikennettä Pohjois-Norjan Bodøssa. Pilottipalvelu toteutetaan 3,6 kilometrin reitillä yleisillä teillä kaupungin keskustan alueella.

Projektin toteuttaa yhteistyössä kolme pohjoismaalaista itsestään ajavien ajoneuvojen huippuyritystä. Ajoneuvoja ajaa ja ohjaa suomalaisen Sensible 4:n jokasään robottiauto-ohjelmisto, norjalainen Mobility Forus toimii liikennöitsijänä ja datasta sekä valvonnasta vastaa tanskalainen Holo.

Luotettava julkinen liikenne on tärkeässä roolissa pohjolan olosuhteissa. Robottiautopalvelu tuleekin täydentämään Bodøn julkista liikennettä. Matkustajat voivat nousta itseajavan bussin kyytiin pysäkeiltä satamassa, kaupungin keskustassa sekä sairaalalla, johon toistaiseksi ei ole ollut julkista liikennettä tarjolla.

Pilotti on palvelu Bodøn asukkaille. Tärkeintä pilotissa ja uuden teknologian käyttöönotossa on liikennöinnin turvallisuus sekä vakaa autonominen ajo. Vaikka ajoneuvot ajavatkin itsestään, on niissä aina mukana turvakuljettaja joka viime kädessä vastaa ajon turvallisuudesta.

Helmikuu on vuoden kylmin kuukausi Bodøssa. Tuuli on vaihtelevaa, lumisia päiviä on keskimäärin 11, sateisia 7 ja päivänvaloa on vain 6,5 tuntia päivässä. Sensible 4:n ohjelmistoa on testattu aikaisemmin useita kertoja vastaavissa olosuhteissa Suomen Lapissa ja pilottiprojekteja on toteutettu muun muassa Helsingissä, Gjesdalissa ja Oslon alueella. Yksi Sensible 4:n, maailman parhaaksi valitun startupin ohjelmiston vahvuuksista on sen riippumattomuus kaistaviivoista ja muista tiemerkinnöistä.

- Toteutamme ensimmäistä kertaa maailmassa tämän kokoluokan robottiautopilotin arktisissa olosuhteissa. Bodø on tunnettu siitä, että päivän aikana voi kokea kolme vuodenaikaa. Jos teknologia toimii täällä, se toimii missä vaan”, Bodøn kaupungin omistaman Smarter Transport Bodøn projektipäällikkö Siri Vasshaug sanoo.

Pilottipalvelussa käytetään sähköisiä, Sensible 4:n itsestään ajavalla ohjelmistolla varustettuja Toyota Proace -ajoneuvoja, jotka sopivat hyvin arktisiin, huonosti ennustettaviin sääolosuhteisiin. - Norja on edelläkävijä robottiautojen hyödyntämisessä julkisessa liikenteessä ja maasta on tullut yksi Sensible 4:n päämarkkinoista. Pilotti on osoitus siitä, että itseajava ohjelmistomme on aidosti kykenevä toimimaan kaikissa sääolosuhteissa, sanoo Sensible 4:n toimitusjohtaja Harri Santamala.