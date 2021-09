Näin Apple ratkaisee laturiongelman

Euroopan komissio ilmoitti eilen valmistelevansa lainsäädäntöä, jonka mukaan älypuhelimissa sallitaan vain yksi fyysinen liitin. Universaaliksi liittimeksi on valittu odotetusti C-tyypin USB, mikä aiheutti Applella luonnollisesti valitusta. Yhtiö tulee kuitenkin ratkaisemaan ongelma elegentisti.

Apple voisi helposti tuoda USBC-latauksen älypuhelimiinsa. Jo nyt useasta Macbook-tietokoneesta löytyy USBC-laturi. Tämä ei ole Applelle iso suunnitteluongelma ja itse asiassa pikalatauksen standardoiminen eli komission ehdotuksen toinen iso asia, voisi jopa auttaa Applea latausnopeuskisassa.

Jos laturilaki tulee voimaan, Applella olisi 24 kuukautta aikaa muuttaa älypuhelimiensa latausratkaisu. Tämä tarkoittaa aikaisintaan iPhone 15 -polvea, todennäköisesti myöhempiä malleja. Monen analyytikon mukaan Apple tulee ratkaisemaan ongelman poistamalla puhelimistaan kaikki fyysiset liittimet.

Tälle on paljonkin perusteita. Langattoman latauksen teho on kasvanut selvästi viime aikoina. Esimerkiksi OnePlussalla on langaton laturi, joka yltää parhaimmillaan 50 watin tehoon (kun laitteessa on kaksi erillistä kennoa ja laturissa kaksi latauskäämiä). Apple pääsee langattomassa latauksessa helposti samaan 15-20 watin tehoon, mihin se yltää nyt omia kaapeleitaan pitkin.

Fyysisistä liittimistä luopumisella on monia etuja. Laitteiden vesitiiviys saadaan vietyä uudelle tasolle. Latauspiiristä eroon pääseminen vapauttaa tilaa piirikortilla, vaikka langaton lataus tietenkin vaatii omat komponenttinsa. Lisäksi laitteiden designille avautuu uusia mahdollisuuksia ilman fyysisisä liitäntöjä.

Ja langattoman latauksen myötä Apple välttyy taipumusta eurooppalaisten vaatimuksiin. Silläkin lienee oma arvonsa Cupertinossa.