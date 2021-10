Sähköinen liikenne saa ensimmäisen professuurin

LUT-yliopisto (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT) perustaa Suomen ensimmäisen sähköisen liikenteen professuurin Lahteen. Tavoitteena on tuoda tuorein tutkimustieto suomalaisten yrityksien käyttöön ja tukea uusia innovaatioita ja liiketoimintaa sähköisissä liikennejärjestelmäratkaisuissa. Kempower tukee professuuria 5 vuoden aikana 100 000 eurolla.

- LUTin sähkö- ja konetekniikan osastot ovat tehneet pitkään yhteistyötä Kemppi-yhtiöiden kanssa. Uuden professuurin myötä yhteistyö vahvistuu edelleen erityisesti Kempower Oy:n kanssa. Latausjärjestelmät ovat oleellinen osa sähköisen liikenteen infrastruktuuria, ja niihin liittyvä tutkimus ja teknologiakehitys tarjoaa erinomaisia haasteita tekniikan alan tutkijoille. Teemme tätä työtä mielellämme teknologiayhtiöiden kanssa, sanoo LUT-yliopiston dekaani Olli Pyrhönen.

- Olemme tässä hankkeessa mukana innolla ja ylpeydellä. Kempower on nopeasti kasvava teknologiayhtiö sähköisen liikenteen alalla. On erittäin tärkeää, että meillä on tutkimus- ja koulutusmahdollisuuksia lähellä toimintojamme Lahden seudulla. Se takaa meille työvoiman saannin ja avaa mahdollisuuden yhteistyöhön yliopiston kanssa, sanoo Kempowerin toimitusjohtaja Tomi Ristimäki.

Kempower haluaa olla lähellä opiskelijoita. Syyskuussa yhtiö ilmoitti avaavansa uuden tuotekehitykseen keskittyvän yksikön Tampereen yliopiston Hervannan kampukselle. Uusi Tampereen toimipaikka työllistää alkuvaiheessa 15 henkeä, joista ensimmäisten rekrytointi on jo aloitettu.