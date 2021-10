Robobussia testataan nyt Vuosaaressa

Helsingin kaupunki, kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virum Helsinki ja Metropolia ammattikorkeakoulu testaavat robottibussia Vuosaaressa. Auto ajaa uudella paikallislinjalla 90R. Liikenteeseen bussi tuli viime viikolla.

Linjaa operoi itseajava sähköinen robottibussi, joka liikkuu muun liikenteen seassa. Ajoneuvossa on mukana turvakuljettaja, joka valvoo toimintaa. Tavoitteena on parantaa Aurinkolahden saavutettavuutta ja ajaa aiempia kokeiluja suuremmilla keskinopeuksilla eli lähestyä nykyisen joukkoliikenteen matkustusnopeutta. Kokeilu kestää marraskuun loppuun asti. Palvelu on matkustajille ilmainen.

Kokeilua operoivalla Roboridella on valmiudet muokata tarvittaessa robottibussin reittiä ja palvelukokemusta aiempia kokeiluja nopeammin. Esimerkiksi reagointi robottibussin reitin ympäristössä tapahtuviin muutoksiin, kuten uusiin liikennejärjestelyihin tai työmaihin, on aiempia kokeiluja joustavampaa.

Arkisin robottibussi ajaa reittiä linjanumerolla 90R klo 8-12 ja 16-20. Tässä välissä bussin akustoja ladataan. Kyydissä pyydetään noudattamaan joukkoliikenteen koronasuosituksia, muun muassa käyttämään kasvomaskia.

Robottibussin voi viikonloppuisin tilata ennalta määritellyn reitin varrella sijaitseville pysäkeille klo 9-12 ja 15-18 välillä (välissä 3 h lataustauko). Kutsutoiminnon tarkoituksena on tarjota tarpeeseen tilattava palvelu, jolloin kuusipaikkainen robottibussi ei aja turhaan. Kutsutoiminto vaatii älypuhelinsovelluksen käyttöä. Kutsuttavan bussin kyydissä on myös turvakuljettaja.

Helsingin kaupunki on luovuttanut väliaikaisesti kadunvarsien pysäköintipaikkoja Vuosaaren reitin molemmista päistä robottibussin päätepysäkeiksi, joilla robottibussi odottaa kutsuja. Vuosaaren terveysasemalla on bussin ajoakkujen latauspaikka.

Pilotti on osa EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelman Ride2Rail-hankkeen toimintaa. Ajoneuvo on virolaisen Auve Techin valmistama ja pilottia operoi suomalainen Roboride.