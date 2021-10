Autojen tietokoneiden suorituskyky kasvaa

Otsikko ei ole oikeastaan mikään uutinen, vaan selvä ja odotettu jatkumo. Nyt autojen prosessorien ykkönen Renesas on kuitenkin valottanut tulevaa esittelemällä seuraavan sukupolven autojen järjestelmäpiirinsä.

Siinä yhdistyvät R-Car S4 -järjestelmäpiiri sekä tuoreen yritysoston eli Dialog Semiconductorin virranhallintapiiri. Niillä voidaan toteuttaa seuraavan sukupolven ajoneuvotietokoneet, verkkoyhdyskäytävät, verkkotunnuspalvelimet ja sovelluspalvelimet. Jo nämä termit osoittavat, että autosta on tulossa verkkolaite pyörillä.

R-Car S4 on yksi Renesasin neljännen sukupolven R-Car-perheen ensimmäisistä tuotteista. Se sisältää useita Arm Cortex A55- ja Cortex R52 -prosessoreita, ja se on samalla ensimmäinen, jossa järjestelmänohjauksesta vastaa RH850-ohjain. SoC-piirit tukevat laajaa valikoimaa erilaisia liittymiä: 16x CAN FD, 16x LIN, 8x SENT, 1x FlexRay, 4x PCIe V4.0 ja myös laajakaistainen 3 x 2,5 gigabitin Ethernet -kytkin.

Renesas on panostanut myös koodin uudelleenkäytettävyyteen. R-Car S4 -ratkaisun avulla suunnittelijat voivat käyttää uudelleen jopa 88 prosenttia ohjelmistokoodista, joka on kehitetty kolmannen sukupolven R-Car SoC- ja RH850 MCU -sovelluksiin. Ohjelmistopaketti tukee R-Car S4 -sovellusten kehittämistä, mukaan lukien reaaliaikaiset ytimet eri ohjaimilla ja perusohjelmistot, kuten Linux BSP ja hypervisorit.

R-Carin uudet tehonhallintapiirit tarjoavat kehittyneitä virrankulutustiloja, jotka tukevat erittäin pienitehoista käyttöä. RAA271041-tehonhallintapiiri hyväksyy 12 voltin virransyötön. RAA271005 on turvallinen 11-kanavainen PMIC, joka ottaa RAA271041:n lähdön ja laskee sen edelleen eri syöttöjännitteisiin, joita R-Car S4 ja sen oheislaitteet tarvitsevat. RAA271041- ja RAA271005 -piirit tarjoavat täydellisen tehoratkaisun ajoneuvon akusta järjestelmän jännitteeseen.