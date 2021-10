Vähävirtainen tagi yltää 2 kilometrin päähän

Tavaralogistiikassa halutaan kehittää aina vain parempia ja energiatehokkaampia tapoja seurata lähetyksiä. Japanilaisen Toppanin kehittämät tagit tulevat toimeen äärimmäisen pienellä virralla. Niiden signaali kantaa lisäksi jopa kahden kilometrin päähän.

Toppan on esitellyt kokonaisen seurantatagien perheen. ZETag-tunnisteet perustuvat ZifiSensen kehittämään Zeta-verkkoprotokollaan. Se on ultrakapeakaistainen, kaksisuuntainen radiotekniikka.

Radion lähetysteho on asetettu 10 milliwattiin. Tämä tarkoittaa, että 620 milliampeeritunnin nappiparistolla tagi voi lähettää tietonsa tukiasemaan jopa 30 000 kertaa. ZETagien antenni mahdollistaa olosuhteista riippuen 500-2000 metrin kantaman, joten metallisten konttienkin tieto siirtyy vähintään puolen kilometrin päähän.

Toppan on kehittänyt oman pilvipohjaisen ZETagDRIVE-palvelun, joka pystyy seuraamaan yli miljoonan tagin sijaintia. Koko ratkaisu tagineen, tukiasemineen ja pilvipalveluineen on tullut tarjolle nyt lokakuussa. Etuna esimerkiksi RFID-pohjaiseen seurantaan on, ettei järjestelmässä tarvita paikallisia lukulaitteita.

Kuvassa vasemmalta standardi ZETagi, jonka mitat ovat 63 x 35 x 9 millimetriä. Toisena on ZETagi, johon on lisätty RFID-radio, kolmantena ultraohut tagi, jonka paristo on vain 22 milliampeeritunnin kokoinen ja viimeisenä oikealla ZETag, jossa on mukana GPS-paikannus.