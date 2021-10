Kiinalainen Sungrow tuo markkinoille uusimman 1500 voltin aurinkosähköinvertterin, jonka maksimiteho on 352 kilowattia. Yhtiön edellispolveen verrattuna uuden sukupolven invertteri kasvattaa tehoa noin 40 prosenttia. Laitteisto perustuu saksalaisen Infineonin piiritekniikkaan.

Microsoft on paneutunut vuoden merkittäviin tietoturvanäkymiin. Raportin mukaan esimerkiksi Valtiollisista kyberhyökkäyksistä 21 prosenttia kohdistui kuluttajiin ja 79 prosenttia organisaatioihin. Kaikista Microsoftin tunnistamista valtiollisista kyberhyökkäyksistä 58 prosenttia tuli Venäjältä.

Intel on esitellyt viidennen sukupolven NiOS-prosessorin, joka on ohjelmallinen FPGA-järjestelmäpiireille integroitava suoritin. Uutta NiOS V -prosessorissa on se, että siinä käytetään avointa RISC-V-käskykantaa. Softaprosessori on joustava tapa toteuttaa dedikoitua logiikkaa ohjelmoitavalla FPGA-piirillä.

DDR5 on seuraavan sukupolven DRAM-tekniikka. Standardointijärjestö JEDEC julkisti DRAM-muistien DDR5-määritykset jo heinäkuussa 2020, mutta nyt tekniikan kaupallistamisessa on otettu todennäköisesti merkittävin askel.

PCI-SIG -järjestö on ilmoittanut, että tulevan PCIe 6.0 -standardin versio 0.9 on saatu valmiiksi. Kyse on ns. lopullisesta draftista eli tekniikka ei enää muutu ennen lopullista 1.0-määritystä. Lopullisen draftin mukaan liitännän nopeus kasvaa PCIe5:n 32 gigasiirrosta (gigatransfers per second) 64 gigasiirtoon eli kaksinkertaiseksi. X12-liitännän yli voidaan PCIe6-laitteissa siirtää dataa 128 gigatavua sekunnissa.

Lidar eli valotutka on keskeinen osa tulevien robottiautojen laitteistoa, mutta tekniikkaa käytetään myös teollisuuden roboteissa ja yleistyvissä robotti-imureissa. ROHM työstää jo teholtaan 120 watin lidaria. Matkalla kohti tätä tehoa se on nyt esitellyt 75 watin laserdiodin.

Tietoturvayhtiö Check Point Softwaren tutkijat kertovat, että kyberhyökkäykset Suomessa ovat lisääntyneet 96 prosenttia viime vuodesta. Viikoittain hyökkäyksiä kohtaa Suomessa keskimäärin 529 organisaatiota.

Monipilvimallista on tullut yritysten yleinen tapa järjestää sovelluksensa. - Monipilvi tulee olemaan seuraavien 20 vuoden digitaalinen liiketoimintamalli, korosti VMwaren toimitusjohtaja Raghu Raghuram VMworld-tapahtuman keynote-puheessaan. Palveluntarjoajan tehtävä on tarjota yrityksille vapaus valita juuri heille sopiva pilvi, heidän liiketoimintansa perusteella, Raghuram täydensi.

Intelin perustajiin kuuluva Gordon Moore julkaisu vuonna 1965 kuuluisan muotoilunsa, jonka mukaan transistorien määrä integroidulla piirillä kaksinkertaistuisi vuosittain. Tätä ”Mooren lakia” on julistettu kuolleeksi useaan kertaan, mutta nyt hollantilainen ASML sanoo lain olevan voimassa vielä ainakin seuraavan kymmenen vuoden ajan.

Koodaripula ei ota hellittääkseen Suomessa. Tänä vuonna maamme yritykset tarvitsisivat eri arvioiden mukaan jopa 15 000 uutta koodaria. Vaje kasvaa vuosittain noin 2 000 koodarilla. Ongelma aiheuttaa yrityksille vuositasolla jopa 4,5 miljardin euron tappiot.