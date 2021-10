Tietoturvayhtiö Check Pointin tutkijat kertovat, että Trickbot palasi syyskuussa maailman yleisimmäksi haittaohjelmaksi. Sitä seurasi ensi kertaa top 10:een yltänyt etäkäyttötroijalainen njRAT. Suomen listaykkönen on kiristysohjelma Mailto.

Kun autoon lisätään verkkoyhteyksiä esimerkiksi ohjelmistojen etäpäivityksiä varten, niiden tietoturvasta pitää huolehtia samaan tapaan kuin minkä tahansa verkkoon liitetyn laitteen. Infieon on nyt esitellyt suojausmoduulin, joka on plug-and-play -tyyppinen turvaratkaisu ajoneuvon kaikkeen viestintään.

USB on erinomainen ja maailman käytetyin PC-liitäntä, joka on lisäksi kehittynyt nopeaa vauhtia. Tekniikkaa hallinnoiva USB Implementers Forum -järjestö sen sijaan tunnetaan erittäin sekavasta tavastaan brändätä eri versioita. Nyt järjestö jatkaa perinnettään esittelemällä uudet eri latausluokkia kuvaavat logot.

DRAM-muistien valmistajat odottavat nyt Intelin ja AMD:n uusia prosessoreja ja emolevyjä, jotka tukevat uusia DDR5-keskusmuisteja. Adatan pelimuisteja kehittävä XPG sanoo jo ylikellottaneensa tässä kuussa lanseerattavan DDR5-muistinsa uuteen maailmanennätysnopeuteen.

Bloomberg-uutistoimiston tutkimusosasto on rankannut maat paremmuusjärjestykseen sen mukaan, missä panostetaan eniten akkutekniikan kehitykseen ja erityisesti litiumioniakkujen tuotantokapasiteettiin. Kiina rankataan maailman ykköseksi, mutta piskuinen Suomi nousee listalla peräti seitsemännelle sijalle.

Kiinalainen Sungrow tuo markkinoille uusimman 1500 voltin aurinkosähköinvertterin, jonka maksimiteho on 352 kilowattia. Yhtiön edellispolveen verrattuna uuden sukupolven invertteri kasvattaa tehoa noin 40 prosenttia. Laitteisto perustuu saksalaisen Infineonin piiritekniikkaan.

Microsoft on paneutunut vuoden merkittäviin tietoturvanäkymiin. Raportin mukaan esimerkiksi Valtiollisista kyberhyökkäyksistä 21 prosenttia kohdistui kuluttajiin ja 79 prosenttia organisaatioihin. Kaikista Microsoftin tunnistamista valtiollisista kyberhyökkäyksistä 58 prosenttia tuli Venäjältä.

Intel on esitellyt viidennen sukupolven NiOS-prosessorin, joka on ohjelmallinen FPGA-järjestelmäpiireille integroitava suoritin. Uutta NiOS V -prosessorissa on se, että siinä käytetään avointa RISC-V-käskykantaa. Softaprosessori on joustava tapa toteuttaa dedikoitua logiikkaa ohjelmoitavalla FPGA-piirillä.

DDR5 on seuraavan sukupolven DRAM-tekniikka. Standardointijärjestö JEDEC julkisti DRAM-muistien DDR5-määritykset jo heinäkuussa 2020, mutta nyt tekniikan kaupallistamisessa on otettu todennäköisesti merkittävin askel.

PCI-SIG -järjestö on ilmoittanut, että tulevan PCIe 6.0 -standardin versio 0.9 on saatu valmiiksi. Kyse on ns. lopullisesta draftista eli tekniikka ei enää muutu ennen lopullista 1.0-määritystä. Lopullisen draftin mukaan liitännän nopeus kasvaa PCIe5:n 32 gigasiirrosta (gigatransfers per second) 64 gigasiirtoon eli kaksinkertaiseksi. X12-liitännän yli voidaan PCIe6-laitteissa siirtää dataa 128 gigatavua sekunnissa.