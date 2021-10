Miniohjain lepää 200 nanoampeerilla

Hyvin monessa sovelluksessa halutaan kutistaa tehonkulutus mahdollisimman alas. Renesas vastaa nyt tähän tarpeeseen uusilla RA-sarjan mikro-ohjaimillaan. RA2E2-ohjaimet sopivat pienimmillään 16-nastaiseen 1,87 x 1,84 -milliseen koteloon.

Pienen koon lisäksi ohjainten tehonkulutus on minimaalista. Aktiivitilassa uusimpaan Arm Cortex-A23-ytimeen perustuva ohjain tarvitsee 81 mikroampeeria megahertsiä kohti (kelotaajuus vaihtelee välillä 48-200 megahertsiä). Valmiustilassa virrantarve putoaa vain 200 nanoampeeriin ja ohjain tottakai herää aktiiviseksi erilaisista keskeytyksistä.

RA-sarjassa on nykyään jo yli 160 eri ohjainpiiriä. RA2E2-sarja on tarkoitettu ennen kaikkea IoT-päätelaitesovelluksiin. Ohjainten suunnittelu on nopeaa ja ne voidaan tarvittaessa päivittää tehokkaampiin RA-sarjan piireihin.

Koska ohjaimia ajatellaan käytettäväksi esimerkiksi puettavissa laitteissa, lääkinnällisissä laitteissa ja teollisuusautomaatiossa, niiden täytyy tukea laajaa lämpötila-aluetta (-40…+125 °C) ankarissa IoT-käyttöympäristöissä. Melko uutta tämän luokan ohjaimissa on I3C-väylän tuki. Väylän läpi voidaan siirtää dataa jopa 4,6 megabitin sekuntinopeudella, joten nopea datansiirto osaltaan laskee ohjaimen tehonkulutusta.

Lisätietoja Renesasin sivuilta.