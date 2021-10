Galliumnitrifi-tehokomponenttien toimitukset kasvavat tänä vuonna 73 prosenttia, ennustaa TrendForce. Markkina on silti edelleen varsin pieni, sillä GaN-komponentteja myydään 83 miljoonalla dollarilla. Kasvu tulee kuitenkin vain kiihtymään jatkossa.

Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynnin arvo kasvoi heinä-syyskuussa 10,6 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Vuoden alusta tilastoituna myynnin arvo oli syyskuun loppuun mennessä yhteensä 835 miljoonaa euroa, mikä on 5,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Yksi suurimpia kasvun moottoreita on sähköautojen latauspisteiden kiihtyvä rakentaminen.

RISC-V on avoin prosessoriarkkitehtuuri, joka on saavuttanut suosiota sulautetuissa sovelluksissa ja tunkee myös datakeskuksiin. RISC-V-pioneeri SiFiven mukaan sen prosessorit ottavat suorituskyvyssä koko ajan kiinni kilpailevia Arm- ja x86-arkkitehtuureita.

Tehokkaimmat erillisgrafiikkakortit ovat aina olleet todellisia tehosyöppöjä. Uuden PCIe 5.0-tuen myötä korttien maksimitehonkulutus nousee kuitenkin aivan uudelle tasolle. Tämä näkyy myös liittimissä, joiden täytyy tukea jopa 600 watin tehonsyöttöä grafiikkaa näytölle piirtäville GPU-prosessoreille.

Autot ovat yhä enemmän tietokoneita pyörillä ja niiden eri järjestelmien välillä kulkevan datan määrä kasvaa koko ajan. Yhä useammin siirtotienä on Ethernet, mutta myös vanha CAN-väylä kehittyy. NXP kertoo nyt ratkaisseensa sen, miten CAN-väylän nopeus nostetaan käytännössä 500 kilobitistä viiteen megabittiin sekunnissa.

Mikäli 5G-verkko olisi älykäs ja oppiva, operaattori säästäisi jopa 45 prosenttia verkon omistukseen ja operointiin kuluvista kustannuksista. Näin uskoo Ericsson, joka on esitellyt NWDAF-analytiikkatoiminnon pilvinatiivien 5G-coreverkkojen operointiin.

Datakeskuksissa datan nopea siirtely prosessorin ja DRAM-muistin välillä on keskeinen ominaisuus. HBM eli High Bandwidth Memory on ollut yksi keino lisätä nopeutta, mutta tekniikan ensimmäinen ja toinen polvi eivät oikein vastanneet huutoon. HBM3 on toista maata.

IBM:n Zürichin tutkimuskeskuksessa kehitetty optinen kytkin voi tehdä tietokoneista vähintään sata, ehkä jopa tuhat kertaa nykyistä nopeampia. Laserkytkin on niin nopea, että tekniikka voi siirtää nykyiset transistorit historiaan.

Huawei on esitellyt uuden Watch GT 3 -älykellon. Niissä haetaan ehkä aiempaa klassisempaa tyyliä, mutta teknisesti tärkeää on optisen anturin parantaminen. Tämä tarkoittaa tarkempaa sykkeen seurantaan, parannettua veren happitason mittaamista ja myös parempaa unen seurantaa, mikä monelle on tärkeä älykellon ominaisuus.

Open RAN on avoin mobiiliverkkoarkkitehtuuri, jota yhä useampi operaattori vähintään testaa. Nyt Viavi Solutions on esitellyt testilaitteen, jolla O-RAN-radioita voi testata kentällä. OneAdvisor-800 mahdollistaa kaikki 5G-tukiaseman vaatimat testit, mukaan lukien kuitupohjaisen runkoyhteyden testaamisen, kaapelien ja antennin analyysin sekä itse radion verifioinnin.