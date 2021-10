Itävaltalainen TriLite on kehittänyt MEMS-pohajiset AR-lasit, joiden kaupallistaminen lähestyy kovaa vauhtia. Yhtiö on onnistunut keräämään uuden rahoituksen, jonka turvin tekniikka voidaan tuoda kulutuselektroniikan markkinoille.

Korvanapeissa halutaan usein jo cd-tasoista, mielellään häviötöntä ääntä, mutta tehonkulutuksen kutistaminen on edelleen toinen tärkeä tavoite. EDA-talo Cadencen uusi DSP-piiri tukee Bluetooth-standardiin hyväksyttyä vähävirtaista LC3-koodekkia, joka tekee nyt tuloaan laitteisiin.

Farnell on alkanut myymään toisen polven Raspberry Pi Zero -korttia. Tämä kortin pienin versio julkistettiin jo vuonna 2015 ja sen ominaisuuksia on päivitelty pari kertaa vuosien aikana. Zero 2 W nostaa kuitenkin kortin suorituskykyä selvästi, noin viisinkertaiseksi.

LUT-yliopisto on julkistanut raportin tutkimushankkeesta, jossa on tarkasteltu laajasti sähköautojen latauksen aiheuttamaa sähköverkkojen kuormitusta. Hankkeen tuloksia voidaan jatkossa käyttää latauspisteiden suunnitteluun.

Digiturvallisuus huolettaa yhä useampia. Jyväskylän yliopisto ja Maanpuolustuskoulutus MPK ovat yhdessä suunnitelleet maksuttoman Kansalaisen kyberturvallisuus -kurssin, joka on avautunut ilmaiseksi opiskeltavaksi avoimen yliopiston verkkokoulutuksena.

Intel on esitellyt kauan odotetut 12. sukupolven Core-prosessorinsa. Koodinimellä Alder Lake tunnetut piirit ovat monella tapaa uraauurtavia Intelin roadmapissa. Applen tuoreen prosessorijulkistuksen jälkeen piirejä verrataan väistämättä uusia Macbookien prosessoreihin.

Kansainvälinen startup-tapahtuma Slush on myyty loppuun kaksi kuukautta sen jälkeen, kun julkinen lipunmyynti avautui.. Joulukuun 1.-2. päivinä messukeskukseen tulee 8000 startupeista ja sijoittamisesta kiinnostunutta vierasta.

Nokian kannattavuus parani vuoden kolmannella neljänneksellä. Toimitusjohtaja Pekka Lundmark kehui erityisesti matkapuhelinryhmän kannattavuuden paranemista. Näyttää selvältä, että Lundmarkin johdolla tehty uusi strategia alkaa tuottaa tulosta.

Moni odottaa nyt vesi kielellä ensimmäisiä PCI Express 5.0 -tekniikkaa tukevia läppäreitä, mutta yritysten katse on jo seuraavassa PCIe-sukupolvessa. EDA-ja IP-yritys Cadence Design Systems kertoo, että sen PCIe6-liitännän PHY-osa on viety piille TSMC:n viiden nanometrin N5-prosessissa.

GfK:n ja Elektroniikan Tukkukauppiaat ry:n kokoamista kodintekniikan myyntitilastoista selviää, että neljännes suomalaisista ehti jo hankkia 5G-tekniikkaa hyödyntävän älypuhelimen vuoden 2021 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Kaikkiaan puhelimia myytiin 695 060 kappaletta.