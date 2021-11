Nanosatelliitti käsittelee kuvia tekoälyn avulla

Tekoälyä voidaan elektroniikan kehittymisen myötä hyödyntää yhä pienemmissä laitteissa. Tulevilla Space Tech Expo -messuilla CSUG ja Teledyne aikovat esitellä yksityiskohtaisia tietoja nanosatelliittista, joka osaa tunnistaa kuvia ennen kuin lähettää ne maa-asemalle.

Centre Spatial Universitaire de Grenoble (CSUG) on yhtesityössä Teledyne e2v:n kanssa kehittänyt kuva-analyysijärjestelmän CubeSat-toteutusta varten. Tämä maapallon havainnointitehtäviin tarkoitettu järjestelmä käsittelee kuvat yksinkertaistettujen binäärikarttojen muodostamiseksi alueista ennen lähettämistä takaisin avaruudesta. Laskenta ”paikanpäällä” pienentää merkittävästi datansiirtoon tarvittavaa kaistanleveyttä.

QlevEr Sat-demo, joka on suunniteltu toteutettaviksi 10 x 20 x 30 -senttisessä 6U CubeSat -nanosatelliitissa, perustuu neliytimiseen Teledyne e2v Qormino QLS1046 -prosessoriin, joka operoi 1,8 gigahertsin kellotaajuudella. Järjestelmäpiiri (alla) hyödyntää 64-bittisiä Arm Cortex A72 -prosessoriytimiä, ja siinä on 4 gigatavun DDR4-muistikapasiteetti. Kuvia järjestelmä ottaa 16 megapikselin Emerald CMOS -kuvakennolla.

QlevEr Sat -järjestelmä hankkii ensin laajan alueen kuvat, minkä jälkeen ne muunnetaan sisäänrakennetun prosessointiresurssin kautta, johon on sisällytetty kustomoitu tekoälyalgoritmi. Algoritmi on kehitetty MIAI-instituutissa (Multidisciplinary Institute in Artificial Intelligence)ja siinä on keskitytty suorituskyvyn optimoimiseksi sulautetuissa kohteissa.

Ratkaisua voidaan käyttää monenlaisissa mahdollisissa sovelluksissa. Näitä ovat ensisijaisesti käytettävä metsäkadon seuranta, mutta myös tulivuoren toiminnan seuranta, luonnon- tai ihmisen aiheuttamien katastrofien aiheuttamien vahinkojen arviointi, kaupungistumisen kasvu, jäätiköiden liikkeiden analysointi ja valtameritutkimus sekä mahdolliset puolustukseen liittyvät tehtävät.

Jotta varmistetaan, että Qormino on riittävän vankka toimimaan pitkällä aikavälillä tinkimättömissä tilaolosuhteissa, ja vähentämään virheiden uhkaa, moduuleille tehdään laajoja pätevyys-, seulonta- ja säteilyn karakterisointimenettelyjä. Nämä kattavat sekä itse prosessorielementin että mukana tulevan DDR4-muistin. Moduulit selviävät yli 100 kRad:n säteilystä ja niiden SEL-kestävyys on yli 60 MeV.cm²/mg. Käyttölämpötila-alue on -55 … +125 °C.

Lisätietoja projektista löytyy täältä.