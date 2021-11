Tekoäly tarkistaa piirikortteja

Automaatioyritys OMRON ilmoittaa tuoneensa markkinoille piirilevyjen tarkastusjärjestelmän, joka ensimmäisenä maailmassa hyödyntää tekoälyä PCB-osakokoonpanojen tarkastusprosessissa. Ratkaisu on nimeltään VT-S10.

Viime vuosina 5G:n, sähköautojen ja autonomisen ajon piirilevykokoonpanojen kysyntä on kasvanut nopeasti. Tämä nostaa myös piirilevyjen laatuvaatimuksia, koska nämä sovellukset voivat osoittautua ihmisille vaarallisiksi. Piirilevykokoonpanojen tihentyessä tarkastus on yhä haasteellisempaa, ja perinteisillä PCB-tarkastusjärjestelmillä on vaikeuksia ottaa tarkkoja kuvia esimerkiksi juotosmuodoista, mikä rajoittaa tarkastuksen laajuutta ja parametreja.

Samaan aikaan tehtaalla ja ammattitaitoisen työvoiman kasvavan pulan edessä työntekijöitä vaaditaan välttämään lähikontakteja ja liikkumista COVID-19:n leviämisen estämiseksi. Tämän seurauksena silmämääräisten tarkastusten tiheyttä on vähennettävä. Muita vaatimuksia ovat alemmat kokemus- ja taitovaatimukset uusien tarkastuslaitteiden käyttöönotossa sekä tarkastustarkkuuden nostaminen.

Näitä haasteita ratkomaan Omron on esitellyt patentoidulla MDMC-kuvaustekniikalla (Multi-Direction Multi-Color) varustetun VT-S10-sarjan. Se optimoi automaattisesti säteilytyskulmat, värit ja valaistuksen valovoimakkuuden piirilevykokoonpanon tarkastuksen aikana ottaen huomioon elektronisten komponenttien muodot ja piirilevyjuotoksen. Ensimmäiset testit osoittavat, että tämä uusi tekniikka voi vähentää tarkistuksen aloittamiseen tarvittavia työtunteja noin 70 prosenttia.

Lisäksi tämä PCB-tarkastusjärjestelmä voi tekoälyn avulla automatisoida tarkastukset, jotka ovat tähän asti joutuneet tukeutumaan ihmisen aisteihin, mikä parantaa merkittävästi tarkastusten tarkkuutta. Omronilla on yli 30 vuoden kokemus sekä ulkonäön että juotoksen tarkastuksesta.