Kolmen kaistan paikannus autoon yhdellä sirulla

STMicroelectronics on tuonut markkinoille maailman ensimmäisen autojen satelliittinavigointisirun, jolle on integroitu kolmikaistainen paikannus. Tähän asti vastaava tarkkuus on löytynyt lähinnä ammattikäytöstä, kuten maanmittauksesta ja kartoituksesta, jotka vaativat millimetrin tarkkuutta.

Kolmen kaistan tuen myötä paikannusjärjestelmä pystyy seurata mahdollisimman suurta määrää satelliitteja. Tämä johtaa tarkempaan paikkatietoon, mutta myös suurempiin ja kalliimpiin piiriratkaisuihin. ST:n STA8135GA-piiri tuo ensimmäistä kertaa saman tarkkuuden yhdellä sirulla.

STA8135GA on monikonstellaatiovastaanotin, joka toimittaa raakatietoa isäntäjärjestelmälle minkä tahansa tarkan paikannusalgoritmin - esimerkiksi PPP/RTK:n (Precise Point Positioning / Real-Time Kinematic) - suorittamista varten. STA8135GA parantaa myös kojelaudan sisäisten navigointijärjestelmien, telemaattisten laitteiden, älykkäiden antennien ja V2X-viestintäjärjestelmien sekä meren navigointijärjestelmien, droonien ja muiden ajoneuvojen suorituskykyä.

STA8135GA on pakattu 7 x 11 x 1,2 millimetrin QFN-koteloon. Näytteet ovat jo saatavilla, ja tuotannon aloitus on suunniteltu vuoden 2022 ensimmäiselle neljännekselle. STA8135GA integroi myös erilliset LDO-jännitteensäätimet piiriin syöttämään IC:n analogisia piirejä, digitaalista ydintä ja I/O-lähetin-vastaanottimia, mikä yksinkertaistaa ulkoisen virtalähteen valintaa. Vastaanotin voi seurata satelliitteja GPS-, Glonass-, BeiDou-, Galileo-, QZSS- ja NAVIC/IRNSS-konstellaatioissa.

Lisätietoja ST:n sivuilta.