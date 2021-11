Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja Tampereen yliopisto tuovat uusia ratkaisuja teollisuuden saataville. Nopeaa läpäisy- ja laskentakykyä tarjoavaa 5G-teknologiaa ja reaaliaikaista ohjausta voidaan hyödyntää valmistavassa teollisuudessa ja tuotannon automaatiossa.

Taipuvia puhelimia on demottu ja tuotu markkinoille vaihtelevalla menestyksellä. Hollantilaisen LetsGoDigitalin mukaan Suomessa suurta suosiota nauttiva OnePlus olisi patentoinut puhelinmallin, joka aukeaa kolmeen eri näyttöön.

Televisioiden kyky näyttää kuvia on pian ottamassa isoa hyppäystä eteenpäin. Kännykkäpiireistään tunnettu taiwanilainen Mediatek on esitellyt seuraavan polven televisiopiirinsä, joka toistaa kuvia 8K-resoluutiolla ja vaihtaa kuvan ruudulla 120 kertaa sekunnissa.

STMicroelectronics on tuonut markkinoille maailman ensimmäisen autojen satelliittinavigointisirun, jolle on integroitu kolmikaistainen paikannus. Tähän asti vastaava tarkkuus on löytynyt lähinnä ammattikäytöstä, kuten maanmittauksesta ja kartoituksesta, jotka vaativat millimetrin tarkkuutta.

30-300 gigahertsin aluetta kutsutaan millimetritaajuuksien alueeksi. Tutkimuslaitos ResearchAndMarkets odottaa tämän alueen 5G-piirien myynnin kasvavan 56,3 miljardiin dollariin vuoteen 2026 mennessä. Vuositasolla myynti kasvaa 37,3 prosenttia vuodessa seuraavan viiden vuoden aikana.

Intelin ensimmäinen kaupallinen mikroprosessori oli kuuluisa 4004. Se julkistettiin 15. marraskuuta 1971 eli prosessori on tullut kunniakkaaseen 50 vuoden ikään. 4-bittinen suoritin koostui 2003 transistorista. Itse suoritin vei piillä tilaa 14 neliömilliä. Kellotaajuus oli 760 kilohertsiä.

Akkukäyttöisen laitteen toiminta-aikaa riippuu tietenkin tehonkulutuksesta ja akun kapasiteetista. Analog Devicesin uusi hallintapiiri osoittaa, että myös älykkäällä hallinnalla voidaan saada merkittävästi lisää käyttöaikaa.

Ison-Britannian hallitus on hyväksynyt lain, jonka mukaan teleoperaattoreiden eivät saa enää käyttää Huawein laitteita verkoissaan vuoden 2026 jälkeen. Uusi tietoliikenteen turvallisuuslaki (Telecommunications Security Act) määrää kieltoa vastustaville operaattoreille tuntuvat sakot.

Tietoturvayritys Trend Micron uuden tutkimuksen mukaan 93 prosenttia suomalaisista IT-päättäjistä väittää, että heidän yrityksensä on valmis tekemään kompromisseja kyberturvallisuudesta digitaalisen muutoksen, tuottavuuden tai muiden tavoitteiden hyväksi. Luku on tietysti varsin huolestuttava.

Raspberry Pi -korttitietokoneita operoidaan Debian-pohjaisella Raspberry Pi OS:llä. Nyt käyttöjärjestelmä on päivitetty versioon 11, joka pohjaa Bullseye-koodinimellä tunnettuun Debian 11:een. Tämä tuo monia kaivattuja uudistuksia suosituille korteille.