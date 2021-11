Tutkimus: Pikselit eivät vielä takaa mitään

Älypuhelinvalmistajilla on erilaisia lähestymistapoja siihen, miten kamerasta saadaan mahdollisimman hyvä. Moni kasvattaa tällä hetkellä pikselien määrää ja uusimmissa malleissa yli sadan megapikselin kennot eivät ole enää mikään erikoisuus. Tutkimuslaitos Yole Developpement on yhdessä kameroita analysoivan DXOmarkin kanssa analysoinut viime vuoden huippumalleja. Analyysi osoittaa, että viime vuoden lippulaivamalleissa kuvan ja videonlaatu perustuu ennen kaikkea toimivaan laitteiston ja ohjelmiston integraatioon.

Viime vuoden huippumalleista XIaomin Mi 11 Ultra komeilee edelleen DXOmarkin rankinglistalla toisena 143 pistellään. Tänä vuonna paremmaksi kamerapuhelimeksi on arvioitu Huawein P50 Pro, jonka 144 pisteen kamerasta ei kuitenkaan voida lännessä nauttia.

Xiaomin Mi 11 Ultrassa on kolmoiskamera, jonka pääkenno on 50 megapikselin kenno ja sen rinnalla on kaksi 48 megapikselin kennoa. Viime vuoden huippumalleista Huawein P40 Pro noteerasi DXOmarkin testissä 132 pistettä. Tulos perustui 50 megapiskelin pääkennoon, 12 megapikselin telekennoon ja 40 megapikselin ultralaajakuvakennoon.

Näihin verrattuna Applen iPhone 12 Pro Max -laitteen 130 pistettä on saatu hyvin vaatimattomalla pikselimäärällä. Apple luottaa edelleen kolmeen 12 megapikselin kennoon, mutta Yolen mukaan Samsungin Galaxy S21 -laitteen 108 megapikselin pääkennoa parempi tulos perustuu ennen kameramoduulin ja sen tuottaman datan erittäin laadukkaaseen prosessointiin.

Samsungin GS21 Ultran tulos DXOmarkissa oli muuten 123 pistettä. Tällä hetkellä DXOmarkin rankigissa sen edellä on 24 puhelinta, joista suurin osa on edullisempia ostaa.