Satelliittipaikannus riittää nykyisellään useimpiin sovelluksiin, mutta esimerkiksi robottiruohonleikkurille se ei riitä. Sveitsiläinen u-blox on esitellyt kaksi uutta korjausdatan vastaanotinta ja laiteohjelmiston päivitystä ZED-F9P-vastaanottimiinsa. Sen jälkeen paikannus tarkentuu senttimetritasolle. Kaksi uutta korjausdatan vastaanotinta ovat NEO-D9S ja NEO-D9C. Edellinen toimii Euroopassa ja Yhdysvalloissa, jälkimmäinen Japanissa.

NXP Semiconductors on esitellyt sovellusvalmiin alusta, jolla koneoppimista ja tekoälyä hyödyntävä 3D-kasvontunnistus voidaan tuoda osaksi älykodin järjestelmiä. Ratkaisu tarjoaa luotettavan 3D-kasvojentunnistuksen sisä- ja ulkokäyttöön erilaisissa valaistusolosuhteissa, mukaan lukien kirkas auringonvalo, hämärä yövalo tai muut vaikeat valaistusolosuhteet, jotka ovat haastavia perinteisille kasvojentunnistusjärjestelmille.

Nokia toimittaa laitteet kaivosyhtiö Agnico Eagle Finlandin Kittilän kaivokselle tulevaan 5G-verkkoon. Sekä maan alla että päällä toimiva verkko perustuu Nokian Airscale-laitteisiin ja tukee ns. toisen polven SA- eli standalone-yhteyksiä.

Atlas VPN:n analysoiman datan perusteella Windows-haittaohjelmien kehityksessä kirjataan tänä vuonna uusi ennätys. Vaikka vuotta 2021 on vielä kuukausi jäljellä, kyberrikolliset ovat jo kehittäneet huikeat 107,3 miljoonaa nimenomaan Windows-laitteisiin kohdistettua uhkaa.

Samsung Electronics ilmoitti tänään rakentavansa uuden puolijohdetehtaan Tayloriin, Teksasiin. Arviolta 17 miljardin dollarin ei nykykurssilla hieman yli 15 miljardin euron jättihanke tuo osavaltioon yli 2000 vakituista työpaikkaa.

Tietoturvayritys Check Pointin tutkimusosasto löysi jokin aika sitten haavoittuvuuden taiwanilaisen Mediatekin valmistamassa älypuhelimen sirussa. Haavoittuvuus löytyi piirien audioprosessorin sisältä. Jos haavoittuvuuksia ei olisi korjattu, ne olisivat saattaneet antaa hakkerin salakuunnella Android-käyttäjää tai piilottaa laitteeseen haitallista koodia.

Fairphone tunnetaan vastuullisuutta korostavana hollantilaisena älypuhelinvalmistajana. Nyt yritys kertoo, että se jatkaa päivitysten tarjoamista kuusi vuotta vanhalle Fairphone 2 -älypuhelimelleen. Laitteelle on tarjolla Android 10 -päivitys julkisena beetaversiona tästä päivästä lähtien.

Kvanttilaskennassa otetaan nyt suuria harppauksia eteenpäin. Perinteisessä laskennassa klassinen tietokone tulee todennäköisesti olemaan aina tehokkaampi kuin kvanttitietokone, mutta monen ongelman ratkaisemiin kvanttilaskenta sopii paremmin. IBM esitteli eilen kvanttilaskennan edistysaskeliaan, joita otetaan yhtiön Zürichin tutkimuskeskuksessa. Näyttää siltä, että kvanttilaskennalle sopivissa tehtävissä kvanttikoneesta tulee klassista konetta tehokkaampi seuraavan kahden vuoden aikana. Tämä tarkoittaisi todellista kvanttimurrosta tai kvanttiherruutta.

Moni miettii nyt auton vaihtoa sähköiseen, kun sen hankkimista tuetaan monin tavoin. Mutta onko sähköauto ympäristön ja ilmaston kannalta paras vaihtoehto? Tästä on edelleen ristiriitaista tietoa. Volvo Cars yrittää parantaa sähköauton kestävyyttä kierrätyksellä ja uusilla älymateriaaleilla.

Älypuhelin on useimpien tärkein kuvauslaite, joten sen kameran kehitystyö on erittäin tärkeää. Korealainen SK Hynix on esitellyt tekniikan, jolla kännykkäkameran tarkennus kohteisiin nopeutuu. Ratkaisu perustuu mikrolinssien käyttöön.