Suomalaisen SoC Hub -yhteistyöhankkeen ensimmäinen järjestelmäpiiri on saatu suunniteltua valmiiksi ja lähetetty tuotantoon. Seuraavaksi hankkeen osapuolet keskittyvät parantamaan suunnittelun systematiikkaa, automaatiota ja suorituskykyä. Yhteensä kolmesta suunniteltavasta piiristä ensimmäinen saadaan käyttöön vuoden 2022 alussa.

Galliumnitridi jatkaa mobiililaitteiden latureiden vallankumousta. Nyt GaN-piirien pioneeri Nvitas Semiconductor kertoo, miten Xiaomin uuden Note 11 Pro+ -laitteen 120 watin lataus perustuu sen GaNFast-sarjan piireihin.

Avoimien Open RAN -verkkojen kehityksessä otettiin tänään iso askel eteenpäin, kun englantilainen Picocom esitteli markkinoiden ensimmäisen O-RAN-verkkojen pienten solujen järjestelmäpiirin.

KvarkenSat on nimeltään Merenkurkun alueen ensimmäinen nanosatelliitti. Se rakentuu ensi vuonna suomalaisten ja ruotsalaisten yhteistyönä ja tulee tuottamaan avaruusdataa alueen asukkaiden, yritysten, koulujen ja muiden toimijoiden käyttöön.

Autoalan tiedostuskeskuksen mukaan lokakuun alussa takautuvasti voimaan astuva täyssähköautojen autoveron poisto on lisännyt viime kuukausina selvästi täyssähköautojen kysyntää. Suomalainen ostaa silti edelleen useammin polttomoottorilla varustetun auton. Liikenteemme sähköistyy liian hitaasti.

Operaattorit ovat julkistaneet marraskuun älypuhelimien myyntitilastonsa ja 5G jyrää niillä vahvasti. Oikeastaan vain hyvin edulliset 4G-puhelimet rikkovat kuvaa. Kalliimmat 4G-mallit ovat käytännössä kadonneet Suomesta.

Älypuhelinten prosessori nopeutuvat kaiken aikaa, mutta laitteen nopeuden kannalta keskeistä on sekin, miten nopeasti työmuisti syöttää prosessorille dataa. Micron sanoo nyt kvalifioineensa maailman tähän asti nopeimman älypuhelimen DRAM-muistin.

Ruotsalainen Kvaser on esitellyt langattoman CAN-siltaratkaisun, joka voi korvata kaapelit esimerkiksi laivoissa ja muissa äärimmäisissä ympäristöissä. Ratkaisu koostuu Air Bridge Light HS M12 -lähettimistä ja vesitiiviistä M12-liittimistä.

On Semiconductor ilmoittaa, että sen BLE-ohjain RSL15 on kirjannut uudet ennätyslukemat EEMBC:n vähävirtaisten Bluetooth-piirien ULPMark-testissä. Piirin noteeraus testissä on 60,5 pistettä.

Tietoturvayhtiö Check Point Software varoittaa nyt suomalaisia haittaohjelmakampanjasta, jossa Flubot-pankkitroijalainen yrittää tunkeutua Android-puhelimiin suomenkielisenä. FluBot on Android-pankkihaittaohjelma, joka ilmestyi ensimmäisen kerran vuoden 2020 lopulla ja jota levitetään laajalti tekstiviestien välityksellä.