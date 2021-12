Saksalainen Rutronik on esitellyt teollisuuden IoT-laitteiden kehittäjille uuden alustan. RDK2-kehityspaketti mahdollistaa konseptien ja protojen vaatiman raudan ja laiteohjelmiston nopean kehittämisen. Sen myötä valmistaja saa laitteensa markkinoille nopeammin.

Taiwanilainen Apacer on tuonut 112 metallointikerroksen BiCS5-prosessinsa teollisuuden flash-korteille. Tuloksena on esimerkiksi mikroSD-kortti, joka sopii vaikkapa tekoälyä hyödyntäviin valvontakameroihin. Kysyntää tällä alueella on. Esimerkiksi Mordor Intelligencen tutkimuksen mukaan kasvojentunnistusmarkkinoiden arvoksi arvioitiin 3,72 miljardia dollaria vuonna 2020, ja sen arvon ennustetaan olevan 11,62 miljardia dollaria vuonna 2025.

Qualcomm on Snapdragon Tech Summitissaan esitellyt uudet C-koneiden prosessorinsa. 8cx-piirin on tarkoitus vastata Applelle ja tuoda tehokas Arm-pohjainen PC-prosessointi kuluttajien käyttöön. Tavoite on kunnianhimoinen, eikä se vielä onnistukaan.

Robottiajoneuvojen ohjelmistoja kehittävä Sensible 4 on sopinut yhteistyöstä saksalaisen MOOVEGmbH:n kanssa. Hankkeen tavoitteena on tuoda automatisoidut robottiajoneuvot Euroopan markkinoille vuonna 2023. Itsestään ajavan sukkulabussin testit alkavat ensi vuoden alkupuolella.

KTM Mervi Airaksinen on nimitetty Microsoft Oy:n toimitusjohtajaksi. Airaksinen aloittaa tehtävässä keväällä 2022. Hän siirtyy tehtävään IBM Suomen toimitusjohtajan tehtävästä. Aloituspäivään saakka toimitusjohtajan tehtävää hoitaa väliaikaisesti Pekka Horo.

Qualcomm on esitellyt seuraavan prosessorialustansa, joka tulee vauhdittamaan ensi vuoden Android-lippulaivamalleja. Uudella tavalla nimetty Snapdragon 8 Gen 1 -järjestelmäpiiri nostaa laitteiden datayhteydet jopa 10 gigabittiin sekunnissa.

Ohjelmistotalo Unikie käynnistää oman mentorointiohjelman, jossa se kouluttaa vastavalmistuneita tai uransa alussa olevia koodareita ohjelmistoalan huippuosaajiksi erityisesti autoteollisuuden tarpeisiin. Juniorikoodareille annetaan koulutusta ja mentorointia QNX-käyttöjärjestelmän kehittämisestä alan parhailta osaajilta.

Suomalaisen SoC Hub -yhteistyöhankkeen ensimmäinen järjestelmäpiiri on saatu suunniteltua valmiiksi ja lähetetty tuotantoon. Seuraavaksi hankkeen osapuolet keskittyvät parantamaan suunnittelun systematiikkaa, automaatiota ja suorituskykyä. Yhteensä kolmesta suunniteltavasta piiristä ensimmäinen saadaan käyttöön vuoden 2022 alussa.

Galliumnitridi jatkaa mobiililaitteiden latureiden vallankumousta. Nyt GaN-piirien pioneeri Nvitas Semiconductor kertoo, miten Xiaomin uuden Note 11 Pro+ -laitteen 120 watin lataus perustuu sen GaNFast-sarjan piireihin.

Avoimien Open RAN -verkkojen kehityksessä otettiin tänään iso askel eteenpäin, kun englantilainen Picocom esitteli markkinoiden ensimmäisen O-RAN-verkkojen pienten solujen järjestelmäpiirin.