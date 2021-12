Haminaan rakennetaan litiumakkujen katodimateriaalien jalostustehdas

Haminaan aiotaan rakentaa litiumioniakuissa vaadittavien katodiateriaalien jalostustehdas.Asialla on Suomen Malmijalostus yhdessä kiinalaisen teknologiayhtiö CNGR Advanced Materialin kanssa. Tehtaan rakentamisen pitäisi alkaa ensi vuonna ja tuotanto Haminassa olisi tarkoitus käynnistää vuonna 2024.

Kumppanit ovat saaneet valmiiksi selvitystyön, jonka pohjalta ne jatkavat yhteistyötä prekursoria tuottavan pCAM-tehtaan perustamiseksi. Tehtaan ensimmäisen rakennusvaiheen kapasiteetiksi on mainittu 20 000 tonnia vuodessa. Ensivaiheen investointi on kooltaan noin 200-300 miljoonaa euroa.

Prekursorimateriaali pCAM on litiumioniakun katodin aktiivimateriaalin esiaste. Tehtaan jauhemaista lopputuotetta käytetään akun katodin valmistamiseen.

Haminaan rakennettavalle prekursoritehtaalle varatulla teollisuustontilla syväsataman lähettyvillä on jo käynnistetty valmistelevat työt, joilla pohjustetaan varsinaisia maanrakennustöitä sekä projekti-infrastruktuuria. Uusi yhteisyritys valmistelee myös ympäristölupahakemuksen, joka on tarkoitus jättää vuoden 2022 aikana. Lupahakemuksen laatimiseen hyödynnetään Suomen Malmijalostuksen projektiyhtiön, Finnish Battery Chemicalsin, akkumateriaalituotannon YVA-selostusta sekä yhteysviranomaisen siitä antamaa lausuntoa.

Suomen Malmijalostuksen akkutoimialan johtaa Vesa Koiviston mukaan Euroopassa ei vielä ole teollisen mittakaavan prekursorituotantoa, vaikka litiumioniakkujen kennotuotannosta on tähän mennessä tehty investointi-ilmoituksia vuoteen 2030 mennessä lähes 800 gigawattitunnin vuosituotannon edestä. - Prekursorimateriaali on kuitenkin välttämätön tuote katodimateriaalin valmistuksessa sekä edelleen akkukennojen tuotannossa. Tässä hankkeessa on tehty töitä jo tuhansia tunteja useiden yritysten avustuksella ja työmme vahvistaa aivan uudenlaisen teollisuuden syntymistä Eurooppaan, Koivisto hehkuttaa.

Ensivaiheen rakentamisen aikana tehdasinvestointi luo työvoiman kysyntää rakennusalan lisäksi useille muille aloille tuotannon ja kulutuksen kerrannaisvaikutuksina. Tuotannon käynnistyttyä tehdas työllistää ensivaiheen kapasiteetilla suoraan noin 150 henkilöä.