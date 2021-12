Signaalin ajoitus helposti kuntoon

Arrow Electronics on esitellyt joustavan tiedonkeruualustan, joka perustuu Analog Devicesin signaalinkäsittelyyn ja Intelin FPGA-piirille. DataStorm DAQ -alusta helpottaa ajoituksen ja signaalin eheyden varmistamista datankeruun sovelluksissa.

DataStorm DAQ on referenssi-, arviointi- ja kehitysalusta, joka yhdistää ADIn anturit ja AD-muunnoksen FPGA-piirille, jolle on integroitu CPU-prosessori. FPGA-piirinä on Intel Cyclone V SoC, ja alusta on suunniteltu nopeaan prototyyppien tai konseptien testaamiseen.

Kortin FPGA-piirillä on 85 000 logiikkaelementtiä ja kaksi Arm Cortex-A9 MPCore -ohjainta. Alusta soveltuu erityisen hyvin tarkkuussovelluksiin instrumentoinnissa, terveysteknologiassa, energia- ja teollisuussovelluksissa, autoissa ja tietoliikenteessä.

Kortti tukee matalan nastamäärän FMC- ja PMOD-liittimiä helpon laajennuksen vuoksi. Nämä liittimet mahdollistavat FPGA:n liittämisen erilaisiin analogisiin ja digitaalisiin komponentteihin kuten antureihin, vahvistimiin, datamuuntiin, aktuaattoreihin ja muuhun signaalinkäsittelyyn.

DataStorm DAQ -alusta sisältää demomalleja ja työkaluja, kuten HDL-koodin, laiteajurit ja referenssiesimerkit nopeaan prototyyppien luomiseen ja kehitysajan lyhentämiseen. Useita mezzanine-kortteja tuetaan täydellä valikoimalla työkaluja.

Peruskortti maksaa 450 euroa. Lisätietoja alustasta täällä.