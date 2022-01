Yhden sirun kaikuluotaimeen lisää tehoa

Japanilainen TDK on esitellyt kaksi uutta ultraäänipurskeita ampuvaa lentoaikaa mittaavaa ToF-anturia. ICU-10201 ja ICU-20201 ovat suorituskykyisiä pietsosähköisen anturin sisältäviä piirejä, jotka sopivat 3,5 x 3,5 millimetrin kortille juotettavaan pintaliitoskoteloon.

MEMS-pohjaiset anturit tarjoavat tarkat mittausetäisyydet jopa 5 metrin etäisyydeltä laajalla ja konfiguroitavalla mittausalueella millä tahansa pinnalla ja kaikissa valaistusolosuhteissa. Tehokkaan sulautetun prosessorin ja laajennetun muistin ansiosta sovellusalgoritmeja voidaan ajaa suoraan itse suoraan sirulla.

Uutuuksien suorituskyky käy ilmi, kun sitä verrataan TDK:n edelliseen kaikuluotainpiirien lukemiin. DSP-laskentateho on 10 kertaa parempi, sovelluskoodille on kolme kertaa enemmän tilaa ja datalle kaksi kertaa enemmän tilaa. Lisäksi piireille on tuotu nopea SPI-isäntäliitäntä ja ne tukevat laajaa valikoimaa erilaisia IO-syöttöjännitteitä.

TDK:n SmartSonic-tuoteperheen tausta on piilaaksolaisen Chirp Technologiesin kehittämässä tekniikassa, jonka TDK osti neljä vuotta sitten. Antureista ICU-10201 mittaa etäisyydet tarkasti 1,2 metriin asti, isoveli ICU-20201 yltää viiden metrin päähän.

Infrapuna-antureista TDK:n ToF-anturit erottuvat ultraäänimittauksen ansiosta. Tarkka etäisyys voidaan mitata kaikissa valaistusolosuhteissa, jopa kirkkaassa auringonvalossa. Millimetrin mittaustarkkuus saavutetaan kohteen väristä ja optisesta läpinäkyvyydestä riippumatta.