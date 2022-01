Ruotsalaistaustainen Beowulf kertoo, että sen kokonaan omistama suomalainen tytäryhtiö Grafintec ja intialainen Epsilon Advanced Materials ovat allekirjoitti Vaasan kaupungin kanssa aiesopimuksen anodimateriaalien tuotantolaitoksen perustamisesta GigaVaasan alueelle. Tehdas on tulossa Freyr Batteryn suunnitellun akkukennojen kehityslaitoksen lähelle.

Sensible 4:n ohjelmistoilla ajavat robottibussit ovat aloittaneet tesiajonsa Tampereen Hervannassa. ProAce-bussit kuljettavat matkustajia maksutta maaliskuun puoleen väliin saakka. Palvelukokeilun tavoitteena on selvittää, kuinka robottiautot voisivat tulevaisuudessa toimia osana julkista liikennettä.

OnePlussan perustaja Pete Lau on tuttuun tapaan vuotanut uuden lippulaivapuhelimen ominaisuuksia vuodenvaihteen aikana ja sen jälkeen. Nyt laite on esitelty virallisesti Kiinan markkinoille. Eurooppaan uutuus tulee myöhemmin tänä vuonna. OnePlus 10 Pro perustuu uuteen Snapdragon 8 Gen 1 -järjestelmäpiirin. LPDDR5-keskusmuistia on jopa 12 gigatavua. Laitteessa on myös kaikkien aikojen suurin akku OnePlus-puhelimessa ja 80 watin pikalataus.

Teknologian kehityksen pitkäaikainen pullonkaula on ollut se, miten prosessorit ja muistit saadaan toimimaan nopeammin. Nyt Lundin teknisen korkeakoulun tutkijat ovat demonneet prosessoria, jolle on integroitu muistisolu. Kun laskenta tapahtuu muistipiirin sisällä, se voi olla merkittävän paljon nopeampaa.

Tarkka sisätilapaikannus on ollut jo vuosia yritysten kehityksen kohteena ja tuloksena on ollut leegio erilaisia, tarkkuudeltaan vaihtelevia ratkaisuja. Israelilainen Deeyook on nyt lanseerannut tekniikan, jossa wifi-tukiasemien lähettämän signaalin avulla päästään 10 sentin paikannustarkkuuteen.

Jos 5G-yhteys on erinomainen, pääsee nykyisissä suomalaisverkoissa parhaimmillaan useisiin satoihin megabitteihin sekunnissa. Tämä on etananvauhtia tuleviin 6g-yhteyksiin verrattuna, ainakin mikäli kiinalaisen laboratorion uutisista voi mitään päätellä.

NXP on esitellyt kaksi uutta prosessoria autojen tutkapiirien S32R-sarjaan. Niiden suorituskyky riittää korvaamaan kolme erillistä tutkaprosessoria L2-L5-tasojen autonomisissa ajoneuvoissa.

ETN järjesti joulun aikaan kilpailun, jossa piti äänestää uusimman ETNdigi-lehden parasta artikkelia. Eniten ääniä sai artikkeli, jossa kerrottiin oikean Linuxin valinnasta omaan projektiin. Kisa oli kuitenkin tiukka ja kaikki artikkelit saivat ääniä.

Sony tunnetaan ennen kaikkea suosituista kulutuselektroniikan brändeistään, PlayStation ehkä nykyään sen keihäänkärkenä. Las Vegasin virtuaalisiksi muuttuneilla CES-messuilla yhtiö ilmoitti perustavansa kevään aikana uuden tytäryhtiön, joka tulee omilla ajoneuvoillaan sähköautojen markkinoille.

Digitaalinen insinööritoimisto Nitor on avannut uuden toimiston Tampereelle tammikuussa. Tarkoituksena on kehittää yrityksen liiketoimintaa entisestään sekä mahdollistaa paremmat työtilat niin nykyisille kuin tuleville nitorilaisille.