Emotet nousee takaisin kärkeen Tietoja Julkaistu: 12.01.2022 Luotu: 12.01.2022 Viimeksi päivitetty: 12.01.2022 Tietoturvayhtiö Check Point Research kertoo haittaohjelmakatsauksessaan, että Emotet on noussut jo Suomen ja koko maailman toiseksi yleisimmäksi haittaohjelmaksi. Suomessa listaykkösenä on yhä Netwalker, globaalisti Trickbot. Apache Log4j on eniten hyödynnetty haavoittuvuus. Check Pointin joulukuun haittaohjelmakatsauksessa Trickbot säilytti sijansa maailman yleisimpänä haittaohjelmana. Sitä esiintyi noin 4 prosentissa maailman yritysverkoista. Suomessa kärkisijalla oli Netwalker, vaikuttaen yli 3 prosenttiin organisaatioista. Äskettäin elpynyt Emotet on noussut nopeasti seitsemänneltä sijalta toiselle sekä Suomessa että maailmalla. Toimialoista hakkerit hyökkäsivät globaalisti useimmin koulutus- ja tutkimusaloille, näin myös Euroopassa. Käytetyintä haavoittuvuutta, ”Apache Log4j Remote Code Execution”, on yritetty hyödyntää 48,3 prosentissa yritysverkoista maailmanlaajuisesti. Se havaittiin ensimmäisen kerran 9. joulukuuta Apache logging package Log4j:ssä, joka on suosituin, useissa Internet-palveluissa ja -sovelluksissa käytetty Java-kirjasto. Haavoittuvuus vaikutti hyvin lyhyessä ajassa lähes puoleen maailman yrityksistä. - Log4j hallitsi otsikoita joulukuussa ja syystäkin, koska se on yksi vakavimmista haavoittuvuuksista koskaan. Se on hyvin helppokäyttöinen ja sen paikkaaminen on niin monimutkaista, että siitä on todennäköisesti harmia vielä monen vuoden ajan. Yritysten tulee ryhtyä välittömiin toimiin hyökkäysten estämiseksi, sanoo Check Pointin Suomen ja Baltian maajohtaja Sampo Vehkaoja. Suomen yleisimmät haittaohjelmat joulukuussa 2021 Netwalker (tunnetaan myös nimellä Mailto) – Päivitetty versio Kokoklock-kiristyshaittaohjelmasta, joka leviää enimmäkseen tietojenkalastelusähköpostien kautta. Esiintyvyys 3,39 %. Emotet – Kehittynyt, itsestään leviävä ja modulaarinen pankkitroijalainen, jota käytetään pääasiassa muiden haittaohjelmien levittämiseen. Väistelee virustutkia ja poistoyrityksiä. Pystyy leviämään myös sähköpostiliitteiden ja -linkkien kautta. Esiintyvyys 2,54 %. Formbook – Windows-järjestelmän haittaohjelma, joka kerää uhrien tietoja monin eri tavoin. Esiintyvyys 2,54 %. DarkSide – Palveluna myytävä kiristyshaittaohjelma. Esiintyvyys 1,69 %. TrickBot – Windows-alustaan kohdistettu, pääasiassa pankkihuijauksiin tähtäävä haittaohjelma, jota levitetään lähinnä roskapostikampanjoiden tai muiden haittaohjelmaperheiden kautta. Esiintyvyys 1,69 %. Crackonosh – Kryptovaluuttaa louhiva haittaohjelma, jota levitetään muun muassa tunnetuilla piraattiohjelmasivustoilla jaettavien suosittujen ohjelmistotuotteiden ja videopelien kautta. Esiintyvyys 1,27 %. XMRig – Monero-kryptovaluutan louhija. Esiintyvyys 1,27 %. Vidar – Windows-käyttöjärjestelmien haittaohjelma, joka varastaa salasanoja, luottokorttitietoja ja muuta arkaluontoista tietoa useista selaimista ja digitaalisista lompakoista. Esiintyvyys 0,85 %. Genome – Windows-haitake, joka lataa ja suorittaa tiedoston etäpalvelimelta. Haittaohjelman lataamat tiedostot on havaittu backdoor-troijalaisiksi, jotka liittyvät taloudellisten tietojen varastamiseen. Esiintyvyys 0,85 %. GhOst, Glupteba, Remcos – Kaikkien esiintyvyys 0,85 %. Maailman yleisimmät haittaohjelmat ja haavoittuvuudet joulukuussa 2021 Trickbot – Bottiverkko ja pääasiassa pankkihuijauksiin tähtäävä haittaohjelma, joka saa jatkuvasti uusia päivityksiä. Esiintyvyys 4 %. Emotet – Kehittynyt, itsestään leviävä ja modulaarinen pankkitroijalainen, jota käytetään pääasiassa muiden haittaohjelmien levittämiseen. Väistelee virustutkia ja poistoyrityksiä. Pystyy leviämään myös sähköpostiliitteiden ja -linkkien kautta. Esiintyvyys 3 %. Formbook – Windows-järjestelmien haittaohjelma, joka kerää uhrien tietoja monin eri tavoin. Esiintyvyys 3 %. Emotet nousee takaisin kärkeen Tietoturvayhtiö Check Point Research kertoo haittaohjelmakatsauksessaan, että Emotet on noussut jo Suomen ja koko maailman toiseksi yleisimmäksi haittaohjelmaksi. Suomessa listaykkösenä on yhä Netwalker, globaalisti Trickbot. Apache Log4j on eniten hyödynnetty haavoittuvuus. 