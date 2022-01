Texas Instruments on esitellyt autojen ADAS-järjestelmiin 77 gigahertsin tutka-anturin, joka kykenee havaitsemaan vastaantulevat ajoneuvot jopa 40 prosenttia nykyisiä ratkaisuja kauempana.

Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynnin arvo vuonna 2021 oli 1145 miljoonaa euroa, mikä on enemmän kuin yhtenäkään vuonna aiemmin. Kasvua edellisvuodesta oli 8,4 prosenttia, ja viimeisen vuosineljänneksen kasvu ylsi jopa 15,9 prosenttiin verrattuna vuoden takaiseen.

Wind River tunnetaan ennen kaikkea sulautettujen sovellusten VxWorks-reaaliaikakäyttöjärjestelmästään. Yhtiö on parin vuoden ajan ollut pääomasijoittaja tPG Capitalin omistuksessa, mutta nyt Aptiv ilmoittaa ostaneensa sen 4,3 miljardilla dollarilla. Kyse on elektroniikka-alan tämän vuoden suurimmasta yrityskaupasta.

Tietoturvayhtiö Check Point Research kertoo haittaohjelmakatsauksessaan, että Emotet on noussut jo Suomen ja koko maailman toiseksi yleisimmäksi haittaohjelmaksi. Suomessa listaykkösenä on yhä Netwalker, globaalisti Trickbot. Apache Log4j on eniten hyödynnetty haavoittuvuus.

Perinteisten mekaanisten kiintolevyjen kapasiteettia on yritetty parantaa uusilla luku- ja kirjoituspäillä. TDK ilmoittaa nyt onnistuneensa toimittamaan ensimmäiset protopäät, jotka tukevat seuraavan polven MAS-MAMR -tallennustekniikkaa.

Allegro MicroSystems on esitellyt uuden Hall-paikannusanturin, joka mittaa asentoa magneettien avulla. A33230 on pienin markkinoilla tällä hetkellä saatavilla oleva sini/kosini-anturi, ja se tarjoaa järjestelmäsuunnittelijoille kustannustehokkaan ratkaisun auto- ja teollisuussovelluksiin.

Muisteja kehittävien tutkijoiden jonkinlaisena Graalin maljana on pidetty haihtumatonta muistia, joka olisi yhtä nopea kuin DRAM ja säilyttäisi datansa loputtomasti. Nyt Lancasterin yliopiston tutkijat ovat julkaisseet tekniikan, joka näyttää ratkaisevan tämän UltraRAM-muistin valmistukseen liittyvät ongelmat.

Oulun yliopistossa kehitetään uudenlaisia materiaaleja, joilla voitaisiin kerätä energiaa ympäristöstä eri tavoin vaikkapa älykellon lataamiseen. Tutkija Yang Bai on nyt saanut Euroopan tutkimusneuvostolta puolitoista miljoonaa euroa, jonka turvin voidaan rakentaa prototyyppi uudesta materiaalista.

Oulun yliopisto ja Joisto Group Oy ovat yhteistyössä toteuttaneet ainutlaatuisen hybridilohkoketjuverkon. Lohkoketjuverkko on nyt otettu täyteen tuotanto- ja tutkimuskäyttöön.

Bluetooth SIG julkisti heinäkuussa uuden 5.3-päivityksen tekniikan core-standardiin. Uudistukset tuovat neljä uutta ominaisuutta, jotka parantavat BLE-yhteyksiä entisestään. Nyt Ceva on esitellyt ensimmäisen uutta standardia tukevan IP-lohkon, joka voidaan liittää piirisuunnitteluihin.