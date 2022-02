Akunhallinta sopii 0,6 milliä ohueen tilaan

Viime vuosina akkukäyttöiset elektroniset laitteet, mukaan lukien puettavat laitteet, teollinen IoT, kuten älykortit ja elektroniset hyllytarrat, ja kannettavat laitteet ovat yleistyneet. Näitä laitteita ei tarvitse ainoastaan ​​tehdä pienempiä ja ohuempia suunnittelun ja toiminnallisuuden parantamiseksi, vaan niiden on myös tuettava suurempia akkukapasiteettia ja pienempi virrankulutus käytettävyyden ja mukavuuden parantamiseksi.

Tätä silmällä pitäen ROHM on kehittänyt useita vähän kuluttavia analogisia IC-piirejä, joista on koottu erittäin ohut akkujen hallintajärjestelmä. Ratkaisu sisältää virtalähdepiirit ja latauksen ohjauspiirit, jotka ovat yhteensopivia useiden ladattavien akkujen kanssa. Tuloksena on matalaprofiilinen, erittäin tehokas akunhallintaratkaisu, joka sopii vain 0,60 millimetrin korkeuteen, vaikka mukana on ohut ladattava paristo.

REFLVBMS001-EVK-001 -kortilla on buck-tyyppinen DC-DC-muunnonpiiri sekä jännitteen nollaus (reset). Lisäksi mukana latauspiiri, joka tukee matalajännitteisiä ladattavia akkuja. Virtalähteenä on NGK INSULATORSin ohut EnerCera-litiumioniparisto. Teholähteen erittäin alhainen virrankulutus (lepotila 180 nA) minimoi häviön. Latauspiiri soveltuu monenlaisille latausjännitteille.

Evaluointikortin paksuus on 0,45 mm ja kapasiteetti 27 mAh. Lisätietoja löytyy ROHM:n sivuilta.