NFC-piiri varmistaa käyttäjän

NFC-yhteyksiä käytetään laajasti mobiilimaksamiseen ja tavaroiden seurantaan. Molemmissa on tärkeä varmistua siitä, että käyttäjä tai tagattu tavara on juuri se, joka väittää olevansa. Jatkossa tämä on helpompaa NXP:n uudella NTAG 22x -piirillä.

NXP:n uudet yksisiruiset NFC-ratkaisut tarjoavat suojauksen, kaksimuotoisen piirin peukaloinnin havaitsemisen ja paristottoman tunnistuksen IoT-sovelluksiin. NTAG 22x DNA -piirien tunnistusjärjestelmään, joka mittaa ympäristön olosuhteiden, kuten kosteuden, nesteen täyttötason tai paineen, muutoksia. Tämän ansiosta tuotekehittäjät voivat nopeasti, helposti ja kestävästi yhdistää suojatun todennuksen tuotteiden kunnonvalvontaan.

NTAG 22x -piirien avulla fyysiset tuotteet voidaan todentaa helposti hyödyntämällä IC:n turvallista ainutlaatuista NFC (SUN) -todennusviestiominaisuutta, jonka avulla valmistajat voivat torjua kustannustehokkaasti väärennöksiä ja toimitusketjupetoksia. Piirien elektronisen peukaloinnin tilantunnistuksen avulla valmistajat tai tuotteen käyttäjät voivat varmistaa tuotteen luvattoman avaamisen.

NXP NTAG 22x -piirien tärkeimmät ominaisuudet

Sertifioitu suojaus: NTAG 22x DNA -tuoteperhe on Common Criteria EAL3+ -sertifioitu, ja se sisältää tehokkaan, kryptografisesti suojatun todennusviestin, joka muuttuu dynaamisesti jokaisella NFC-puhelimen napautuksella tehden kosketuksista kloonaamattomia ilman käyttäjäsovellusta.

Kaksitoiminen peukaloinnin tunnistus: NTAG 22x DNA StatusDetect sisältää myös konfiguroitavan johtavan tai kapasitiivisen peukaloinnin tunnistuksen, jossa kerran auki oleva tila tallennetaan ja suojataan peruuttamattomasti IC-muistiin ilman erillistä sovellusta. Vaikka johtava tila soveltuu hyvin tuotteeseen tai sen pakkaukseen kiinnitetyille peukalointitarroille ja sineteille, kapasitiivinen tila sopii hyvin tunnisteen liittämiseen fyysiseen tuotteeseen, ja se on myös vaikeampi rekonstruoida vilpillisesti.

Kunnonvalvonta: StatusDetect-IC:itä voidaan käyttää myös passiivisena anturilaitteena havaitsemaan kapasitanssiarvoon vaikuttava ympäristömuutos, tulkittu mobiili- tai pilvipohjaisella sovelluksella. Tämä mahdollistaa uusia sovelluksia luotetuille IoT-laitteille, kuten kipsi, joka pystyy havaitsemaan kosteustason älykkäässä haavanhoidossa, älykkäiden injektoitavien annostelulaitteiden täyttömäärän tunnistuksen, pakkausten täyttötasoihin perustuvat kuluttajatuotteiden täyttömuistutukset ja vuotojen havaitsemisen.

Lisätietoja piireistä NXP:n sivuilta.