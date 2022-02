Ääniohjaus suomeksi teollisuussovelluksiin

Yhä useampaa laitetta voi ohjata äänellä. Alexa, Siri ja muut apurit näyttävät, mikä kaikki on mahdollista. Myös teollisuussovellukset hyötyvät tästä teknologiasta. Esimerkiksi kompleksisten prosessien automatisoinnissa käytettävien laitteiden ja järjestelmien ohjauksessa voidaan käyttää voice INTER connect -yrityksen sulautettua ääniohjausratkaisua vicCONTROL, joka on saatavana 30 kielellä, mukaan lukien skandinaaviset kielet, jopa suomi.

VicCONTROL go on pieni laitteistomoduuli, jonka koko on vain 3 x 6 cm. Laitteen avulla ääniohjaus voidaan integroida laitteisiin ja järjestelmiin nopeasti ja helposti. Ratkaisu on saatavana joko ohjelmistopakettina (vicCONTROL industrial), joka voidaan asentaa moniin Arm- tai X86-pohjaisiin sulautettuihin järjestelmiin, tai sarjana, joka sisältää sekä laitteiston että ohjelmiston.

Ratkaisu tukee kaikkia tarvittavia toimintoja alkaen herätyssanalla aktivoinnista äänikäskyjen tunnistukseen. Ohjaaminen perustuu NLU-tekniikkaan (Natural Language Understanding) ja ohjaa kaikkia kohdesovelluksen toimintoja MQTT-protokollan kautta. Reaaliaikainen toiminta, AI-pohjainen semanttinen analyysi ja sofistikoituneet säteenmuodostus- ja vastamelualgoritmit takaavat mahdollisimman helpon käytettävyyden ja optimaalisen äänenlaadun. Lisäksi vicCONTROL industrial voi generoida äänivastauksia käyttämällä kysymyksiä tai äänenmuodostusta tekstistä puheeksi.

Moduuli ymmärtää yli 30 eri kieltä. Se on helposti ohjelmoitavissa webbipohjaisen graafisen käyttöliittymän avulla. Räätälöityjen vicCONTROL industrial -äänisovellusten luominen on nopeaa ja helppoa vicSDC-kehitysympäristön avulla. Verkkotyökalulla voidaan luoda ja kääntää äänidialogeja kaikille käyttöjärjestelmille.

Käytettävissä on yli 30 kansallista kieltä, mukaan lukien norja, ruotsi, suomi ja tanska samoin kuin Benelux-maiden kielet. Puheentunnistimen kattavat parametrisointifunktiot ja avoin järjestelmäarkkitehtuuri takaavat, että ratkaisu voidaan adaptoida optimaalisella tavalla yksilöllisten vaatimusten mukaan.

Voice INTER connect tukee asiakkaita ääniohjausratkaisun alustavasta konseptoinnista integrointiin ja äänidialogien kehitykseen, laitteistokomponenttien valintaan sekä sarjatuotannon aloittamiseen. Lisätietoja osoitteesta www.viccontrol.com.