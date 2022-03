Ladattavien autojen suosio kasvaa vauhdilla

Sähköllä toimivien autojen määrä kasvaa Suomessa koko ajan, vaikka komponenttipula hidastaakin autokauppaa. Helmikuussa ensirekisteröidyistä henkilöautoista 21,6 prosenttia oli ladattavia hybridejä ja 12,4 prosenttia täyssähköautoja, kertoo Autoalan Keskusliitto. Ladattavien autojen osuus rekisteröinneistä oli yhteensä lähes sama kuin tammikuussa, noin kolmannes.

Helmikuussa rekisteröitiin yhteensä 6 303 uutta henkilöautoa, mikä on 22,9 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden helmikuussa. Tänä vuonna uusia henkilöautoja on ensirekisteröity 14 187, joka on 19,2 prosenttia viime vuoden tammi-helmikuuta vähemmän. Uusien autojen rekisteröintilukemat ovat komponenttipulan ja tuotannon pullonkaulojen seurauksena vielä poikkeuksellisen matalia.

Alueelliset erot ladattavien autojen ensirekisteröineissä ovat vuoden 2021 aikana tasaantuneet. Vielä vuosina 2018–2019 ladattavia autoja hankittiin enimmäkseen suurissa kaupungeissa. Vuosina 2020–2021 sähköautojen osuudet ensirekisteröinneistä ovat eri maakunnissa melko samansuuruiset. Sähköautojen osuus on kasvanut tänä vuonna erityisesti Keski-Pohjanmaan, Etelä-Karjalan, Lapin ja Satakunnan maakunnissa.

- Ladattava auto on yhä useammalle uutta autoa hankkivalle kiinnostava vaihtoehto, sillä niiden mallivalikoima on viime vuoden aikana laajentunut ja toimintamatka pidentynyt. Maakuntakaupungeissa ja pienillä kaupunkiseuduilla mahdollisuudet kotilataukseen ovat usein suuria kaupunkikeskuksia paremmat, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Ladattavat autot ovat yleistyneet myös työsuhdeautokannassa ja taksikäytössä. Työsuhdeautokannassa ladattavien autojen suosiota on lisännyt erityisesti viime vuosina käyttöön otetut kannusteet, jotka alentavat vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvoa. Tammi-helmikuussa ensirekisteröidyistä työsuhdeautoista noin 46 prosenttia oli ladattavia. Täyssähköautojen osuus oli 14 prosenttia ja ladattavien hybridien 32 prosenttia.