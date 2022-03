Joka kolmas uusi auto on ladattava, mallia otettava Norjasta

Helmikuussa 21,6 prosenttia uusista henkilöautoista oli ladattavia hybridejä ja 12,4 prosenttia täyssähköautoja. Ladattavien autojen osuus rekisteröinneistä oli yhteensä lähes sama kuin tammikuussa eli noin kolmannes. Sirupula toisaalta nostaa sähköautojen osuuden uusista hieman suuremmaksi, kuin se olisi normaalitilanteessa. Tällä hetkellä uuden sähköauton saa käyttöönsä kuukausia nopeammin kuin uuden bensa- tai dieselauton.

Autoalan Tiedostuskeskuksen mukaan helmikuussa rekisteröitiin yhteensä 6303 uutta henkilöautoa, mikä on 22,9 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden helmikuussa. Tänä vuonna uusia henkilöautoja on ensirekisteröity 14 187, joka on 19,2 prosenttia viime vuoden tammi-helmikuuta vähemmän. Uusien autojen rekisteröintilukemat ovat komponenttipulan ja tuotannon pullonkaulojen seurauksena vielä poikkeuksellisen matalia.

Kehitys ajamisen sähköistymisen kannalta on toki positiivinen, mutta hidas. Suomen lukuja voi ja pitää verrata Norjaan, joka on sähköautoissa maailman ylivoimainen ykkönen. Tammi-helmikuussa yli 90 prosenttia Norjassa ostetuista uusista henkilöautoista oli ladattavia.

Norjassa ollaan lisäksi siirrytty selvästi sähköautojen toiseen vaiheeseen. Valtaosa uusista ladattavista sähköautoista (noin 75 prosenttia), oli nimittäin täyssähköautoja. Tämä johtuu pitkälti siitä, että hybrideiltä poistui vuoden alussa monia veroetuja. Norjassa sähköautojenkin poikkeukselliset edut ovat poistumassa kokonaan seuraavan viiden vuoden kuluessa, mutta siihen mennessä markkina on jo käännetty sähköautoiksi.

Mitä Norjassa sitten on tehty? Tuontivero poistui sähköautoista (ja hybrideistä) ensin. Vuonna 2001 ladattavien autojen hinnasta poistettiin arvonlisävero. Tämä leikkasi sähköauton hinnasta 6000-10000 euroa. Lisäksi sähköautot on vapautettu autonkäyttömaksuista eli verosta, joka maksetaan auton päästöjen perusteella.

Tämä tarkoittaa, että suurin osa sähköautoista on Norjassa halvempi ostaa kuin vastaava polttomoottoriauto. Norjan viranomaisten mukaan myös sähköllä ajaminen on selvästi edullisempaa öljymaassa. Jos kilowattitunti maksaa 10 senttiä, sähköllä ajaminen tulee 6-8 kertaa edullisemmaksi. Halvemmalla kulkeva sähköauto on mukava pysäköidä ilmaiseksi Norjan kaupungeissa.

Nämä kaikki keinot pitäisi ottaa täysimääräisesti käyttöön myös Suomessa. Samalla valtion pitäisi osallistua isosti latausinfran rakentamiseen.