Turun kauppakamarin ICT-teko-palkinto on myönnetty tekoälyratkaisuja kehittävälle Silo AI:lle. Palkinto tuli tunnustuksena vahvasta kasvusta ja vaikuttavuudesta sekä laajasta korkeakoulu- ja yritysyhteistyöstä niin Turun seudulla kuin valtakunnallisesti.

Datan tallennuksen nopeus ei riipu vain muistista, flash-tallennuksen kohdalla SSD-levyn kapasiteetista ja nopeudesta. Myös tallennuksen ohjaimen pitää olla suorituskykyinen. Microchipin uusi NVMe-ohjain kiihdyttää datakeskusten SSD-tallennukseen uuteen ennätykseen.

Check Point Research kertoo helmikuun haittaohjelmakatsauksessaan, että maailman yleisin haitake oli Emotet, joka houkuttelee Ukrainan sotaan liittyvistä aiheista kiinnostuneita lataamaan haitallisia sähköpostiliitteitä. Suomen yleisin kyberkiusa helmikuussa oli kiristysohjelma Netwalker.

Helsinkiläisen NL Acousticsin kehittämää ultraäänikameroiden teknologiaa hyödynnetään esimerkiksi teollisuuslaitosten ja sähköverkkojen kunnossapidossa. Vahvasti vientiorientoitunut yritys hakeekin nyt kasvunsa takaamiseksi uusia osaajia. Toimitusjohtaja Kai Sakselan mukaan haussa on erityisesti koodareita.

MEMS-pohjaisen RF-kytkimien IdealSwitch-tekniikan kehittänyt amerikkalainen Menlo Micro on saanut kasaan 150 miljoonan dollarin C-rahoituskierroksen. Lisärahan avulla yhtiö aikoo viedä globaalisti markkinoille kytkintekniikkansa, joka on pieni, nopea, luotettava, kestää ankaria olosuhteita ja kykenee kytkemään kilowatin tehoja.

Ryzen Threadripper on AMD:n tehotyöasemien suoritinperhe ja nyt siihen on tuotu toistaiseksi tehokkain työjuhta. Ryzen Threadripper PRO 5000 WX -sarjan lippulaiva on 64-ytiminen, 128-säikeinen PRO 5995WX -prosessori.

Mikropiirien sopimusvalmistus eli ns. foundry-liiketoiminta kasvaa tänä vuonna yli viidenneksen vauhti jo kolmatta vuotta peräkkäin. IC Insights ennustaa, että sopimusvalmistajien liikavaihto kasvaa 132,1 miljardiin dollariin.

Apple esitteli eilen illalla joukon uusia tuotteita. Täysin uuteen Mac Studio -pöytäkoneeseen saa parhaimmillaan uuden M1 Ultra -prosessorin. Sinä samaan pakettiin on yhdistetty kaksi tämän hetken tehokkaimmista Macbook Pro -koneista tuttua M1 Max -prosessoria. Suorittimen suorituskyky on jotain sellaista, mitä ei pöytäkoneissa ole aiemmin nähty. M1 Ultra koostuu 114 miljardista 5 nanometrin prosessissa valmistetusta transistorista.

Yhä useammin laitteet halutaan ladata langattomasti. Tähän on tarjolla erilaisia ratkaisuja. Mikäli tarvitaan vain pieniä, tyypillisesti alle yhden watin lataustehoja, myös lähimaksamisesta tuttu NFC-tekniikka voi olla toimiva ratkaisu.

Analog Devices investoi 100 miljoonaa euroa Euroopan toimintoihinsa Irlannin Limerickissä. ADI Catalyst -niminen keskus luo yhtiön Raheenin yrityspuistoon 250 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä.