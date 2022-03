65 wattia kahdelle laitteelle samaan aikaan

C-tyypin USB-väylä on yleistynyt nopeasti erilaisten pienten laitteiden latausväylänä. Silanna Semiconductor on esitellyt latureiden referenssimallin, jolla voidaan ladata kahta laitetta samanaikaisesti 65 watin teholla. 92,5 prosentin hyötysuhde takaa, että tehoa hukkaantuu mahdollisimman vähän.

RD-5 on valmis ratkaisu, joka yksinkertaistaa ja nopeuttaa laturin kehitystä tarjoamalla kaiken, mitä insinööri tarvitsee prototyyppien nopeaan prototyyppiin ja täydelliseen testaukseen. Laturimallin tehotiheys on 11,4 wattia kuutiotuumalla, mikä on erittäin korkea lukema.

Silannan SZ1130 ACF -ohjaimen teho on jopa 65 W yleisissä syöttömalleissa ja yli 100 wattia PFC-sovelluksissa. Ohjain integroi erittäin kompaktiin 16-nastaiseen SOIC-pakettiin adaptiivisen digitaalisen PWM-ohjaimen, ultrakorkeajännitteisen (UHV) aktiivisen puristin-FETin, aktiivisen kiinnitysportin ohjaimen ja käynnistyssäätimen ja tarjoaa yksinkertaisen flyback-ohjaimen yksinkertaisuuden.

SZ1130-ohjain perustuu OptiMode-ohjausarkkitehtuuriin, joka säätää laitteen toimintatapaa jaksottain ylläpitääkseen korkean hyötysuhteen ja pitääkseen EMI-häiriöt kurissa. Pienessä 3 x 3 millimetrin QFN-kotelossa toimitettu SZPL3102 on korkeajännitteinen, tehokas 65 W:n integroitu buck-muunnin, jonka kytkentätaajuus on valittavissa jopa 2 megahertsiin asti. Laitteessa on laaja tuloalue 7 V - 27 V, se tuottaa maksimilähtövirran 3,25 A.

Lisätietoja RD-5-alustasta täällä.