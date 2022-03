Täysin kiinteän olomuodon litiumakuista on tullut akkututkimuksen kuumin aihe, koska perinteiset litiumioniakut eivät enää täytä esimerkiksi sähköajoneuvojen vaatimuksia. Nyt japanilaistutkijat ovat onnistuneet ratkaisemaan kiinteän elektrolyytin akkujen kaupallisen läpimurron tiellä olevan suurimman ongelman. Sähköautoissa tarvitaan suurta energiatiheyttä, nopeaa latausta ja pitkää elinkaarta. Kiinteän elektrolyytin akut täyttävät nämä vaatimukset, ja ovat lisäksi turvallisempia ja kätevämpiä, koska ne voidaan ladata lyhyessä ajassa.

Tietoturvayhtiö Palo Alto Networksin julkaiseman raportin mukaan kiristysohjelmien maksut saavuttivat uusia ennätyksiä vuonna 2021. Keskimäärin lunnasvaatimus nousi kahteen miljoonaan euroon eli 144 prosenttia aiempaa korkeammaksi.

Googlen vuonna 2007 lanseeraaman Go-kielen merkitys on ollut viime vuodet tasaisessa kasvussa. Tämä perustuu toki Android-sovelluskehitykseen, mutta negatiivisena ilmiönä Gon käyttö haittaohjelmien koodaamisessa on yleistynyt. Google on nyt julkaissut kielestä 1.18-version.

Isot yritykset käyttävät keskimäärin 8-9 eri pilvipalvelua datansa tallennukseen. Nämä kaikki pitää suojata riittävän vahvasti ja tähän asti se on edellyttänyt erilaisten avaintenhallinnan menetelmien opiskelua. Nyt IBM on kehittänyt pilvityökalun, jolla voidaan hallita kaikkia yrityksen salausavaimia.

Tehonmuunnoksen hyötysuhdetta on viime vuosina pystytty selvästi parantamaan laajan kaistaeron materiaaleille kuten piikarbidi ja galliumnitri. Nyt STMicroelectronics tuo jälkimmäisen vahvasti sekä teollisuuteen että koteihin uudella 50 watin GaN-muuntimella.

OnePlussan toinen perustaja Carl Pei on vahvistanut, että uusi yhtiönsä tuo Android-älypuhelimen markkinoille ensi kesänä. Tiedotteessa korostetaan erityisesti omaa Nothing OS -käyttöjärjestelmää. Ensimmäiset kuvat vaikuttavat hyvin tyylitellyiltä ja jopa minimalistisilta. Samaa voi päätellä tiedotteen tekstistä. ”Nothing OS vangitsee puhtaan Androidin parhaat ominaisuudet ja suodattaa käyttöjärjestelmän vain olennaisimman. Jokaisella kooditavulla on tarkoitus”, tiedote sanailee.

Saksalainen Rohde & Schwarz on kertonut tarkempia tietoja Oscilloscope Days 2022 -tapahtumasta, joka järjestetään 27.-28. huhtikuuta. Aiempien tapahtumien menestyksen pohjalta kaksipäiväinen ohjelma koostuu teknisten asiantuntijoiden esittämistä webinaareista.

F-Secure lanseeraa yritystietoturvalle uuden WithSecure -yhtiön ja brändin. Uusi brändi ja sen ydinlupaus kehitettiin yhteistyössä F-Securen työntekijöiden, jälleenmyyjäkumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Nimi perustuu näkemykseen, jossa kyberturvallisuuden tulee olla kiinteä osa liiketoimintaa, digitaalista yhteiskuntaa ja, että vain yhteistyöllä voidaan saavuttaa parhaat tulokset.

C-tyypin USB-väylä on yleistynyt nopeasti erilaisten pienten laitteiden latausväylänä. Silanna Semiconductor on esitellyt latureiden referenssimallin, jolla voidaan ladata kahta laitetta samanaikaisesti 65 watin teholla. 92,5 prosentin hyötysuhde takaa, että tehoa hukkaantuu mahdollisimman vähän.

Siemens järjesti eilen EDA Nordic Forum -tapahtuman, jossa yhtiön EDA-ryhmän johtaja Joe Sawicki esitteli omia näkemyksiään elektroniikan suunnittelun kehityksestä. Yhtenä isona trendinä Sawicki näki puolijohteiden osuuden elektroniikan järjestelmissä kasvavan nyt tasaisesti. Tulevaisuudessa kaikki on digitalisoitu. Ihmisestä tulee datan tuottaja ja kuluttaja.