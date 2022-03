3GPP-järjestö on saanut jäädytettyä 5G-standardin Release 17 -määritysten toiminnallisuuden. Tämä ns. functional freeze -vaihe tarkoittaa, että järjestelmätasolla määrityksiin ei enää tule muutoksia. Ne tuovat tekniikkaan parannuksia monella tasolla.

Qi on noussut pienten laitteiden langattoman lataamisen de facto -standardikdi. Wireless Power Consortiumin uusin standardi on jo viime vuonna hyväksytty Qi 1.3. Se edellyttää, että latauslaite tunnistaa varmasti ladattavan laitteen. Microchip on tuonut tarjolle näiden laitteiden turvallisen autentikoinnin.

Mikro-ohjainpiirejä myytiin viime vuonna 19,6 miljardilla dollarilla. Summa on 23 prosenttia suurempi kuin koronan rasittamana edellisvuonna. IC Insightsin mukaan yhden ohjaimen keskihinta nousi 64 senttiin ja tulevina vuosina keskihinta kasvaa tasaisesti. Vuonna 2026 ohjainpiirin keskihinta on 76 senttiä.

Samsung ja Western Digital allekirjoittaneet aiesopimuksen seuraavan sukupolven SSD-tallennustekniikan standardoinnista. Hankkeen tarkoituksena on edittää ZNS- teli Zoned Storage -tekniikan käyttöönottoa markkinoilla.

Nokia ja japanilainen Rakuten Mobile ovat demonneet 1 terabitin datansiirtonopeutta yhtä kuitukanavaa kohti liveverkossa. Tällä hetkellä Rakutenin DWDM-verkko toimii 200 ggabitin nopeudella, joten parannus on peräti viisinkertainen. Kokeilu kesti kaksi päivää tammikuussa 2022, ja siihen yhdistettiin 135 kilometrin päässä toisistaan sijaitsevia datakeskuksia Kanton alueella Japanissa.

Eurooppalaisiin organisaatioihin kyberhyökätään nyt 18 prosenttia enemmän kuin ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Suomessakin hyökkäysten määrä on kasvanut 26 prosenttia, kertoo tietoturvayhtiö Check Point Research.

Vaasassa järjestetiin viime viikolla EnergyWeek 2022 -tapahtuma kahden vuoden tauon jälkeen. Tapahtuma keräsi ennätysmäärän kävijöitä seminaareihin ja messutapahtumiin, kaikkiaan 6200 kävijää.

Euroopan Unionin kunnianhimoinen ”Fit for 55” -ohjelma edellyttää, että henkilöautojen aiheuttamia päästöjä vähennetään 55 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tämä edellyttää jättimäistä latausasemien verkostoa, joka tulee maksamaan 280 miljardia euroa.

Stockapps.comin saamien tietojen mukaan 5G-mobiililiittymien määrän odotetaan maailmanlaajuisesti nousevan 4,389 miljardiin vuoteen 2027 mennessä. Eniten liittymiä – yli miljardi - on todennäköisesti Koillis-Aasiassa. Keski- ja Itä-Euroopassa liittymien määrä kasvaa vain 230 miljoonaan.

Intel on julkistanut uuden 12. sukupolven Intel Core i9 -prosessorin, jota se kehuu maailman nopeimmaksi pöytäkoneprosessoriksi. SKU-merkinnällä varustettu suoritin yltää jopa 5,5 gigahertsin maksimikellotaajuuteen kahdella ytimellä. Prosessori on tarkoitettu ennen kaikkea pelaajille.