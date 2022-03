EU:n sähköautojen latausverkosto maksaa 280 miljardia euroa

Euroopan Unionin kunnianhimoinen ”Fit for 55” -ohjelma edellyttää, että henkilöautojen aiheuttamia päästöjä vähennetään 55 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tämä edellyttää jättimäistä latausasemien verkostoa, joka tulee maksamaan 280 miljardia euroa.

McKinseyn ja autoalan järjestö ACEA:n arvion mukaan tavoitteet tarkoittavat, että vuoteen 2030 mennessä EU:n alueelle pitää rakentaa 6,8 miljoonaa julkista latausasemaa. Tämä tarkoittaa peräti 14 000 uutta latausasemaa joka viikko tästä vuoteen 2030 asti.

Raportissa arvioidaan, että EU:n alueella on vuoteen 2030 mennessä 42,8 miljoonaa sähköautoa. Vain joka viidennellä sähköauton omistajalla on pääsy julkiseen latausasemaan vuonna 2030. McKinseyn raportissa on luokiteltu 9 eri laturityyppiä, joiden teho vaihtelee 4-22 kilowatista aina yli 500 kilowattiin. Näistä laskemalla on päädytty 6,8 miljoonan julkisen latausaseman tarpeeseen.

Jättiprojektin 280 miljardin euron kustannukset pitävät sisällään paitsi infralaitteet myös työvoimakustannukset. Henkilöautojen latausverkostoon summasta kuluu valtaosa, raportin mukaan 185 miljardia euroa.

Raportissa arvioidaan myös, että vuoteen 2050 mennessä latausinfraan joudutaan investoimaan käsittämättömät biljoona eli tuhat miljardia euroa.

McKinseyn ja ACEA:n raporttiin voi tutustua täällä.