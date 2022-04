Aurinkopaneeli uuteen ennätykseen hunajakennorakenteella

Kaupallisissa aurinkopaneeleissa paras hyötysuhde on tällä hetkellä 22-23 prosenttia. Englantilaistutkijat ovat kehittäneet uudenlaisen kennorakenteen, jolla he ylsivät 25 prosentin energiatehokkuuteen.

Ohuet, joustavat ja läpinäkyvät aurinkokennot ovat lähitulevaisuudessa kaikkialla esiintyvä tekniikka. Ultraohuet kiteiset piikennot (c-Si) hyödyntävät bulkkipiikennojen menestystä samalla, kun ne ovat kevyitä ja mekaanisesti joustavia. Näissä kennoissa absorptio on kuitenkin huono, joten tehokkuuskin jää heikoksi.

Surreyn yliopiston ja Lontoon Imperial Collegen tutkijat kehittivät ohuen piikalvon kennoihin pintakuvioinnin, joka muistuttaa mehiläispesän hunajakennoja. Tutkijoiden mukaan ”korreloituneet epätasaiset hyperuniformiset kuviot” pystyvät tehokkaasti kytkemään tulevan spektrin piilevyn optisiin tiloihin.

Kennorakenne on vain yhden mikrometrin paksuinen. Se vangitsee auringonvaloa alueella 400-1050 nanometriä. Mittauksissa absorptioekvivalenttivalovirta on 26,3 milliampeeria neliösentillä, mikä on paljon korkeampi kuin korkein tähän asti missään kokeessa saatu arvo samanpaksuiselle piille.

Tutkijoiden tavoitteena on nyt löytää bisneskumppani, jonka avulla tekniikka voidaan tuodaan kaupalliseen käyttöön.

Kuva: Surreyn yliopisto