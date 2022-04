Enkeleiltä 52,3 miljoonaa 626 startuppiin

Yksityisten startup-sijoittajien aktiivisuus nousi ennätystasolle koronavuoden 2020 laskun jälkeen. Valtaosa kasvurahasta virtasi yrityksiin, jotka saivat ensimmäisen sijoituskierroksensa. Kaikkiaan enkelisijoittajat sijoittivat viime vuonna yhteensä 52,3 miljoonaa euroa arviolta 626 startupiin.

Yli puolet sijoituksista kohdistui yrityksiin, jotka saivat ensimmäisen rahoituskierroksen. Tiedot käyvät ilmi Suomen enkelisijoittajaverkosto FiBANin vuosittaisesta jäsenkyselystä, johon vastasi yhteensä 480 yksityistä riskisijoittajaa.

Aikaisen vaiheen sijoittajien rooli tulevaisuuden menestyjien kasvattajina on merkittävä, sillä he tarjoavat yrityksille paitsi kasvupääomaa myös kokemuksensa, osaamisensa ja verkostonsa. - Tilastomme kertovat, että tyypillinen riskisijoittaja on korkeakoulutettu, yrittäjätaustainen henkilö, jolla on 6-8 startupia salkussaan, aktiivisimmilla yli kolmekymmentä”, kertoo FiBAN ry:n puheenjohtaja Annukka Mickelsson.

Vuonna 2021 aiempaa suurempi osa sijoittajien irtautumisista oli erityisen kannattavia; jopa liki viidesosa toi sijoitetun rahan takaisin yli kymmenkertaisena. Raportoiduista 83 irtautumisesta reilu kolmannes oli yritysostoja, mikä kertoo startupien houkuttelevuudesta suuryritysten ostokohteina. Irtautumisista poikkeuksellisesti jopa kuusi prosenttia oli listautumisia.

Suomen aikaisen vaiheen yksityissijoittajaverkosto FiBAN on toiminut vuodesta 2010 alkaen ja sen jäsenistö koostuu tänä päivänä yli 650 yksityissijoittajasta. Sen tehtävä on edistää yksityishenkilöiden sijoittamista listaamattomiin kasvuyrityksiin. Yhdistyksen laskelmien mukaan aikaisen vaiheen riskisijoittajan sijoittama miljoonan euron potti tuottaa keskimäärin 19 uutta työpaikkaa.

Kuva: FiBAN