Helsingissä testataan keväällä anturitekniikkaa, jotka keräävät dataa kulkureittien olosuhteista. Malminkartaon testistä vastaa Marjetas Academy ja se on osa Fiksu kaupunki -hankkeen Fiksu valo, viisas katu -kokeiluohjelmaa.

Jos joku tekniikka on 5G-standardin jälkeen puhuttanut operaattoreita, niin se on avoimien verkkojen Open RAN -tekniikka. Strandconsult-tutkimuslaitoksen mukaan koko mobiilialalla on edelleen iso haaste: operaattorit eivät osta ORAN-verkkoja.

Nissan on julkistanut laminoitujen kiinteän elektrolyytin akkukennojen prototyyppitehtaan. Yhtiö aikoo tuoda kiinteän akuston markkinoille vuonna 2028. Mullistus lupaa laskea sähköautojen hinnan polttomoottoriautojen tasolle.

Suomalaiset nauttivat varsin nopeista mobiilinettiyhteyksistä siellä, missä 5G on käytettävissä. Omnitele tutki 5G-verkkojen nopeuksia DNA:n toimeksiannosta. DNA:n liittymällä mitattiin koko mittaustutkimuksen aikana suurin keskimääräinen nopeus, 587 megabittiä sekunnissa. Elisan tulos oli keskimäärin 473 Mbit/s ja Telian 430 Mbit/s.

Helen tehostaa tiedon keräämistä kaukolämpöverkkonsa toiminnasta rakentamalla verkosta ns. digitaalisen kaksosen. Helen valitsi alkuvaiheen kumppaniksi hollantilaisen tekoäly-yritys Gradyentin. Verkon mallinnus on yksi osa määrätietoista siirtymää, jossa Helen luopuu kivihiilen polttamisesta kevääseen 2024 mennessä.

Avoin RISC-V-arkkitehtuuri kasvattaa nyt nopeasti suosiotaan. Yksi alueen pioneereista on ytimiä kehittävä Andes Technology. Sen uusittu työkalupaketti helpottaa moniydinpohjaisten suunnittelujen tuomista markkinoille.

Tietoturvayhtiö Check Point Research on löytänyt Google Play -kaupasta kuusi sovellusta, jotka levittivät pankkihaittaohjelmia esiintymällä virustentorjuntaratkaisuina. ”Sharkbotiksi” nimetty haittaohjelma varastaa käyttäjä- ja pankkitietoja. Haitallisia sovelluksia ladattiin yli 11 000 kertaa.

Analog Devices on tuonut markkinoille uuden millimetrialueen 5G-radion etupään piirisarjan, jonka ansiosta suunnittelijat voivat vähentää monimutkaisuutta ja tuoda pienempiä ja monipuolisempia radioita markkinoille nopeammin. Piirisarja sisältää neljä pitkälle integroitua piiriä ja tarjoaa täydellisen ratkaisun vähentämään merkittävästi 24–47 gigahertsin alueella tarvittavien 5G-komponenttien määrää.

Ethernetin eri variantit ovat yleisimpiä teollisuuslinkkien protokollia. Tähän asti ne ovat vaatineet 4 tai 8 johdinta, mutta nyt on yleistymässä SPE-linkki: kahden parikaapelin ethernet. Sillä on monia etuja aiempaan nähden, minkä takia tekniikka kiinnostaa monia.

Israelilainen Cognifiber-niminen yritys on esitellyt ensimmäisen lasipohjaisen piirin, joka on tarkoitettu datan prosessointiin verkon reunalaitteissa. Piihin verrattuna lasi mahdollistaa yhtiön mukaan jopa 100-kertaisen lisäyksen laskentatehoon. Tämä tarkoittaa palvelintason laskentatehon tuomista verkon reunalle.