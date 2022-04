Aurinkosähkö talteen jopa 18 vuodeksi - ja käyttöön tarvittaessa

Göteborgilaisen Chalmersin teknisen korkeakoulun tutkijat ovat kehittäneet tekniikan, jolla on mahdollista ottaa talteen aurinkoenergiaa, varastoida se jopa 18 vuodeksi ja ottaa käyttöön silloin, kun sitä tarvitaan. Nyt konspetia on viety pidemmälle, sillä järjestelmä on onnistuttu tuottamaan sähköä yhdistämällä se lämpösähkögeneraattoriin.

Chalmersin tutkijoilla on lopullisena tavoitteena itselatautuva elektroniikka, joka käyttää varastoitua aurinkoenergiaa tarpeen mukaan.​ - Aurinkosähkön varastointi tarkoittaa, että voimme käyttää aurinkoenergiaa sähkön tuottamiseen säästä, vuorokaudenajasta, vuodenajasta tai maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Se on suljettu järjestelmä, joka voi toimia aiheuttamatta hiilidioksidipäästöjä, sanoo tutkimusjohtaja Kasper Moth-Poulsen.

Uusi teknologia perustuu MOST-aurinkoenergiajärjestelmään (Molecular Solar Thermal Energy Storage Systems), joka on kehitetty Chalmersin teknillisessä yliopistossa. Yksinkertaisesti sanottuna tekniikka perustuu erityisesti suunniteltuun molekyyliin, joka muuttaa muotoaan joutuessaan kosketuksiin auringonvalon kanssa. Tutkimus on herättänyt suurta kiinnostusta maailmanlaajuisesti, kun se on esitelty aikaisemmissa vaiheissa.

Uusi tutkimus julkaistiin Cell Reports Physical Science -lehdessä ja toteutettiin yhteistyössä Shanghain tutkijoiden kanssa. Siinä aurinkoenergiajärjestelmä on yhdistetty kompaktiin lämpösähkögeneraattoriin aurinkoenergian muuntamiseksi sähköksi.

Ruotsalaiset tutkijat lähettivät erityisesti suunnitellun molekyylinsä, joka oli täynnä aurinkoenergiaa, kollegoilleen Tao Li ja Zhiyu Hu Shanghain Jiao Tong -yliopistossa, jossa energia vapautettiin ja muutettiin sähköksi käyttämällä siellä kehitettyä generaattoria. Voidaan siis sanoa, että Ruotsin auringonpaiste lähetettiin toiselle puolelle maailmaa ja muutettiin sähköksi Kiinassa.

- Generaattori on erittäin ohut siru, joka voidaan integroida elektroniikkaan, kuten kuulokkeisiin, älykelloihin ja puhelimiin. Toistaiseksi olemme tuottaneet vain pieniä määriä sähköä, mutta uudet tulokset osoittavat, että konsepti todella toimii. Se näyttää erittäin lupaavalta, sanoo tutkija Zhihang Wang Chalmersin teknillisestä yliopistosta.