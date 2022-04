Tietoturvayritys Check Pointin tutkimusosasto kertoo löytäneensä haavoittuvuuksia useimmissa älypuhelimissa käytetystä ALAC-audiokoodekista. Applen koodekki (Apple Lossless) on käytetty esimerkiksi Qualcommin ja Mediatekin suosituissa piirisarjoissa.

Parin viikon päästä järjestettävän Teknologia 22 -tapahtuman startup-kisan finaaliin pääsi seitsemän yritystä. Mukana kisaamassa 20 000 euron palkinnosta ovat Ai2Ai Oy, AISpotter Oy, Biovaaka Oy, Bloft Design Lab, CeLLife, Forciot Oy ja Hidas (Greenele Oy).

Uudet autot alkavat tunnetusti olla ”tietokoneita pyörillä” ja niihin tuodaan säännölisesti uusia ominaisuuksia ja korjauksia ohjelmistopäivityksillä. YK:n alainen UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) vaatii, että heinäkuusta lähtien autojen OTA-päivitykset on tehtävä kyberturvallisesti.

Verkkorikolliset ovat ahkeria helpon rahan toivossaan. Atlas VPN raportoi, että tänä vuonna on löydetty jo yli 30 miljoonaa uutta haittakoodia. Tämä tarkoittaa 316 tuhatta uutta uhkaa verkon käyttäjille joka päivä.

Markkinat ovat aukeamassa hybridiantureille, jotka yltävät jopa 100 nanosekunnin vasteaikoihin ja yli megahertsin rajataajuuksiin. LEM mahdollistaa tämän piikarbidi- eli SiC-pohjaisilla muuntimillaan.

Tietoturvayritys ESETin tutkijat ovat löytäneet Lenovon BIOS-koodista, tai UEFIsta kun puhutaan Windows-lppäreistä, kolme haavoittuvuutta. Kyse on laiteohjelmiston eli firmwaren ajureista, jotka voivat päästää hyökkääjään muokkaamaan konetta.

Alibaba Cloud on yksi suurista pilvipalveluntarjoajista ja erittäin merkittävässä asemassa Aasiassa ja erityisesti Kiinassa. Yhtiö on AWS:n tavoin kehittänyt omia prosessoreita konesaleihinsa. Uusin on jättimäinen, peräti 60 miljardin transistorin Arm-prosessori.

GSMA-järjestö ilmoittaa, että kesäkuun ja heinäkuun vaihteeseen suunniteltu Shanghain Mobile World Congress on jouduttu lykkäämään. Syynä on koronapandemia tai oikeammin Kiinan tiukka politiikka, jossa maa pyrkii edelleen rajoittamaan koronan leviämistä tiukoin rajoituksin.

Tietoturvayritys Check Pointin tutkijat kertovat uusimmassa brändiväärennösraportissaan, että kyberrikollisten tietojenkalastelussa jäljittelemien brändien kärkikolmikossa olivat tammi-maaliskuussa LinkedIn, DHL ja Google. LinkedInin osuus oli jo yli puolet.

Perinteisen British Telecomin kuluttajaliiketoimintaa harjoittaa nykyään EE. Nyt operaattori kertoo yltäneensä mobiilidatassa uuteen ennätykseen. Yhdistämällä kaikkiaan seitsemän eri taajuuskaistaa EE ylsi laboratoriossa 2,2 gigabittiin sekunnissa.