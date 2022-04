Vauhti kiihtyy: 150 watin teholla akku puolilleen 5 minuutissa

Älypuhelimien lataustekniikassa otetaan nyt isoja harppauksia eteenpäin. 120 watin laturi enää ole kummajainen, mutta kiinalainen realme vie kehityksen pidemmälle. Suomessa vielä julkaisematon GT NEO 3 -puhelin latautuu 150 watin teholla.

Realme kutsuu lataustekniikkaansa nimellä UltraDart. Se mahdollistaa akun tyhjästä 50 prosentin varaukseen lataamisen vain viidessä minuutissa. Puhelinten ja kameroiden suorituskykyä ja nopeutta riippumattomasti arvioiva DXOMARK-palvelu on antanut realme GT NEO 3 -puhelimelle peräti 121 pistettä latausnopeudesta. Tämä tekee puhelimesta nopeimmin latautuvan älypuhelimen. Vertailun vuoksi esimerkiksi Apple lippulaiva on saanut testistä vain 73 pistettä.

Puhelinten latausnopeudesta on tullut yksi eniten kilpailluista ominaisuuksista, sillä akunkesto ja sen lataamiseen tarvittava aika vaikuttavat kaikkeen puhelinta käytettäessä. Kun akunkestosta ei tarvitse nopean latauksen ansiosta välittää, se tuo helpotusta vaativaankin käyttöön. Tämä mahdollistaa puhelinten nopean lataamisen esimerkiksi julkisilla paikoilla ilman tuskallista odottelua.

Realme GT NEO 3 on varustettu mukautuvalla kahden sirujärjestelmän UltraDart-tekniikalla, joka 4:2-tehoarkkitehtuurin kanssa nopeuttaa lataamista ja vähentää hukkasähköä. Teknologia myös vähentää lataamisesta syntyvää lämpöä. Kahden erillisen 2250 milliampeeritunnin akkukennon ansiosta puhelimen akun kapasiteetti on 4500 milliampeerituntia. Kahden erillisen kennon ratkaisua käytetään myös esimerkiksi OnePlussan pikalatauksessa.

Realmen uutuuden akustossa on 38 erilaista suojaustoimintoa, joiden ansiosta lataus katkaistaan automaattisesti mahdollisen häiriön ilmaantuessa. TÜV Rheinlandin sertifioima pikalatausjärjestelmä on turvallinen ja huoleton käyttää. Myös puhelimen pikalaturissa on automaattinen turvatoiminto, joka kytkee latauksen pois päältä mahdollisen häiriön havaitessaan.

Laitteen tarkat ominaisuudet, hinnoittelu ja toimitusajat Suomessa vahvistetaan lähiaikoina.