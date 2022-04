8-bittinen ei suostu kuolemaan

Moni analyytikko on povannut 8-bittisten ohjainpiirien käytön loppumista, mutta 50 vuotta markkinoilla ollut tekniikka ei suostu kuolemaan. Microchip alleviivaa tätä esittelemässä peräti viisi uutta PIC- ja AVR-perhettä, joissa on yhteensä 65 uutta ohjainta.

Siruja esitellyt Microchipin tuotemarkkinoinnin päällikkö Öyvind Ström muistutti, että kaikki muut valmistajat ovat luopuneet 8-bittisten kehittämisestä. Microchipillä on hallussaan kolmannes 8-bittisten noin viiden miljardin dollarin markkinoista ja ohjaimien tuotantoon kolmessa tehtaassaan yhtiö panostaa miljardi dollaria seuraavan vuoden aikana.

- Itse asiassa 8-bittisten markkina kasvaa tasaisesti. Siruja valmistetaan 130 nanometrin prosessissa, joka on osoittautunut ihanteelliseksi suorituskyvyn ja kustannusten yhdistelmäksi, Ström kehuu.

Microchipin valikoimassa on 8-bittisissä yli 1500 tuotenumeroa ja osaa siruista on valmistettu yli 20 vuoden ajan. Nyt valikoimaan lisätään neljä uutta PIC-perhettä ja yksi AVR-perhe. - 8-bittisten kysyntä kasvattaa älykkyyden jakaminen. Ohjaimille tulee lisää analogiatoimintoja ja CIP-lohkojen eli ytimestä riippumattomien oheislaitteiden käyttökelpoisuus kasvattaa suosiota, Ström sanoo.

Tämä näkyy uusissa ohjainperheissä. PIC16-sarjaan tuoduissa kolmessa uudessa perheessä siruilla lisätään operaatiovahvistimia, 12- tai 10-bittisiä muuntimia, komparaattoreita ja konfiguroitavia logiikkasoluja. Sama tapahtuu uudessa PIC18-perheessä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 8-bittisillä voidaan prosessoida sekä analogisten että digitaalisten anturien tuottamaa dataa.

Uusi AVR-perhe (AVR-DD) vie kehityksen askeleen pidemmälle, sillä se tukee useampaa jännitetuloa. Tämän ansiosta ohjaimilla voidaan prosessoida sekä 5 että 1,8 voltin jännitteellä toimivien anturien dataa ilman logiikan jännitemuunnosta (logic level shifters). Uusien ominaisuuksien ansiosta 8-bittisllä voidaan toteuttaa älykkäät oheislaitteita monissa sovelluksissa, joissa muuten ei käytettäisi perinteisiä mikro-ohjaimia.

CIP-oheislaitteet ovat yksi 8-bittisten suosiota kasvattaa tekniikka. Sen hyödyntämisessä on Strömin mukaan oma haasteensa. – HW-suunnittelija ymmärtää tekniikan edut paremmin, C-koodia vääntävälle ohjelmistosuunnittelijalle tämä on isompi haaste, Ström sanoo. Molemmat kuitenkin näkevät, miten etuja tekniikasta on omien asiakkaiden kannalta.

Lisätietoja Microchipin uusista 8-bittisistä löytyy täällä.