120 desibeliä neliösentin mikrokaiuttimesta

Bosch Sensortech on vahva peluri kulutuselektroniikan antureissa ja nyt se laajentaa MEMS-pohjaisiin mikrofoneihin ostamalla Fraunhofer-instituutista ponnistavan Arioso Systemsin. Tämän kehittämällä tekniikalla voidaan valmistaa erittäin pieniä kaiuttimia, joilla voidaan kuitenkin tuottaa kirkas ääni ja kova äänenpaine.

Normaalisti kaiuttimet perustuvat värähtelevän kalvoon. Niissä fyysinen koko asettaa rajoitukset äänen tuottamiselle. Tämä on ongelma erityisesti korvan sisään asennettavissa in-ear -nappikuulokkeissa. Niissä on ollut vaikea tuottaa esimerkiksi matalia taajuuksia tai kovempaa painetta ilman säröjä.

Arioso Systems on kehittänyt uudenlaisen muunninteknologian, jossa ääni syntyy MEMS-piisirun sisällä olevien pystysuuntaisten lamellien liikkeen kautta. Perinteisten kalvojen sijaan Arioson tekniikka käyttää sirun tilavuutta äänen tuottamiseen. Siksi on mahdollista rakentaa miniatyyrikokoinen MEMS-mikrokaiutin, joka tuottaa jopa 120 desibelin paineen 10 neliömillimetrin kokoisella aktiivisella alueella. 120 desibelin painetta ei toki tarvita nappikuulokkeissa, sillä se menee lähes kipua aiheuttavan melun tasolle.

Koska mikrofoni on täysin piipohjainen, se on myös erittäin energiatehokas, sillä se toimii mikroampeerin virtatasoilla. Tärkeää akkuvirtaa säästyy laitteen muita toimintoja varten, ja toimintoaikaa voidaan pidentää. TWS-kuulokkeiden (True Wireless Stereo, todelliset langattomat stereokuulokkeet) ja muiden kuultavien laitteiden valmistajat hyötyvät äänentuotannosta, jonka virrankulutus on huomattavasti pienempi ja muotokerroin pienempi, mikä tarkoittaa pidennettyä akun käyttöaikaa ja helpompaa järjestelmän integrointia.

Markkinatutkijat ennustavat mikrokaiutinsovellusten voimakasta kasvua tulevina vuosina. Esimerkiksi Yole Developpementin mukaan mikrokaiuttimien kokonaismarkkinoiden odotetaan kasvavan 9 miljardista Yhdysvaltain dollarista vuonna 2020 11 miljardiin dollariin vuonna 2026. Tässä kasvussa MEMS-tekniikalla on merkittävä rooli.